Horóscopo de fin de semana del 23 al 25 de octubre: los astros anuncian buenas noticias y nuevas oportunidades

El Horóscopo Negro se ha convertido en un fenómeno popular entre los aficionados a la astrología, gracias a su particular manera de interpretar los signos del zodiaco.

A diferencia del horóscopo tradicional, que suele centrarse en predicciones sobre el amor, el dinero y el trabajo, esta propuesta explora los rasgos menos favorables de la personalidad, como los celos, el orgullo, la impulsividad y la inseguridad.

¿Qué es el horóscopo negro y qué lo diferencia de los demás?

Además, suma algunos consejos clave para tomar decisiones o estar atento a lo que ocurre durante cada jornada. Estas son las predicciones para los doce signos del zodiaco, correspondientes a este fin de semana del 23 al 25 de octubre de 2026.

Aries

Será mejor tener las cosas claras y que avancen con calma, que tener que correr demasiado y fallar en el intento. Para recargar energías se aconseja hacer planes con amigos, personas que generen confianza para desahogarse y familiares.

Tauro

Llega una persona de despertar emociones que se creían controladas y esto puede hacer replantear ciertas decisiones. Hay un tema importante que se resuelve y que genera seguridad.

Géminis

Se vienen oportunidades muy buenas tanto en lo laboral como en el amor. Hay alguien que empieza a ocupar un lugar cada vez más importante, una persona con la que será posible vivir varios momentos inolvidables.

Cáncer

Este fin de semana puede haber un reencuentro importante con alguien cercano. Una amistad que se había alejado o una persona con la que se perdió el contacto hace tiempo. También es posible recibir una noticia que genera gran sorpresa.

Leo

Puede haber un reencuentro importante, alguien que vuelve después de un tiempo lejos o una persona que está a punto de empezar una etapa completamente nueva. Y ojo porque tú también hay cambios acercándose, nuevas rutinas, planes e ilusiones.

Los sueños con los signos del zodiaco tienen diversos significados. Foto: Getty Images

Virgo

Se empieza a cumplir un sueño que se llevaba un largo tiempo deseando, esperando y por lo que se han tomado decisiones importantes. Este signo del zodiaco empieza una etapa de cambios significativos.

Libra

Es momento de dejar de darle vueltas al pasado y mirar hacia adelante. Hay algo que se lleva muchísimo tiempo esperando y que puede empezar a hacerse realidad dentro de poco. Este fin de semana se recomienda rodearse de personas que sean fuente de inspiración.

Escorpio

Aunque se están construyendo cosas importantes, es fundamental tener paciencia. Lo mejor será dividir los objetivos en fases, terminar una cosa antes de empezar otra y dejar de convertir cada pequeño error en un caos.

Sagitario

No es necesario darle explicaciones o intentar justificarse ante todo el mundo. Quien realmente quiere brindar una amistad está ahí sin importar lo que pase. Llega un plan o propuesta que será clave para recuperar la ilusión.

Capricornio

Compararse con los demás no resulta nada favorable para conseguir esas metas soñadas. Tampoco hay que permitir que cualquier persona ponga en duda las decisiones que se toman. Este finde puede haber una sorpresa importante, algo que parecía que tardaría muchísimo más en llegar.

Acuario

Hay mucho amor alrededor de este signo para este fin de semana. Se empieza a vivir una etapa de cambios importantes y es momento de sentirse orgulloso por las buenas noticias.

Piscis

Aunque últimamente se han pasado por momentos complicados, todo se irá solucionando de la mejor manera. Este fin de semana puede llegar una noticia importante relacionada con la familia o un asunto económico.