Para este viernes, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Horóscopo diario: se acercan cambios importantes a nivel laboral y emocional este jueves 22 de octubre de 2026

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de Nana Calistar para este viernes 23 de octubre de 2026

Aries

“Cuida las bromas: podrías lastimar a alguien que quieres. Si te pasaste, ofrece disculpas y corrige lo dicho. Aléjate de quien te obliga a justificar cada alegría. Aprende de las personas nuevas sin dejar de ser tú. Tener carácter no significa traer la lengua sin freno”.

Tauro

“Dale a tu gente la misma educación que al desconocido. Retoma esa oportunidad que dejaste pendiente y participa en los planes de viaje. Una amistad podría confesarte interés: aclara qué sientes sin hacer mitote. Mucho cariño, pero que también se note en tus modos”.

Géminis

“No aceptes retos para demostrarle nada a los criticones. Una recomendación podría abrirte una oportunidad de negocio; toma tú la conversación. Confirma cambios de horario y permite que un romance crezca sin tanta presión. Que te alboroten bonito, sin organizarte otro desmadre”.

Cáncer

“Si te gustan dos personas, aclara qué quieres antes de prometer exclusividad. En pareja, expresa tus gustos y permite que también te consientan. Aprovecha lo que ya sabes hacer para retomar tus metas. No necesitas perseguir una explicación del pasado para empezar a vivir más tranquilover”.

Leo

“Te ilusiona alguien, pero la desconfianza quiere meterse de acompañante. Retomar estudios o aprender un oficio podría entusiasmarte. Se asoma una propuesta laboral: conoce el encargo antes de aceptar. Comparte tus alegrías con quien pueda celebrarlas sin convertirlas en competencia”.

Virgo

“Hacer las paces con el pasado no exige darle otra oportunidad. Cuida a quién recomiendas y aclara los hechos antes de discutir en pareja. Una rencilla podría resolverse hablando. Déjate consentir por tu familia: no tienes que recibir cada visita con el trapeador en algo malo”.

Libra

“Una escapada puede acercarte a tu pareja, pero el hotel no arregla lo que no hablan. Elige tus salidas para cuidar el dinero y cobra tu trabajo sin rebajarlo por pena. Si alguien te interesa, toma iniciativa. También se aprende del amor entre risas y besos, sin tanta zarandeada”.

Escorpio

“No cambies tus decisiones para evitarle una cara larga a alguien. Atiende la parte incómoda de tus metas y aprovecha lo que ya tienes para explorar un negocio. Un viaje podría traerte ideas nuevas. En pareja, disfruten planes propios para volver con historias que contarse”.

Sagitario

“No finjas gustos para conquistar: el romance sale caro cuando tienes que dejar de ser tú. Aclara qué significa avanzar en pareja y acuerda cómo reconocerán tus ideas al colaborar. Un mensaje podría alegrarte. La aventura sabe mejor cuando no requiere excusas ni engaños”.

Capricornio

“No organices una vida entera después del primer café. Conoce sin obligarte a escoger pareja por apuro. Una información podría aclarar una situación. Participa al planear el viaje y aprovecha lo que ya tienes antes de comprar. El chisme puede llegar sin que tú tengas que repartirlo”.

Acuario

“Antes de decir ‘yo me encargo’, averigua qué te están pidiendo. No prometas cambios solamente para enfriar un pleito. Habla con tu pareja sin culpar automáticamente a terceros. Un recuerdo familiar podría tocarte el corazón”.

Piscis

“Habla con tu pareja de lo que extrañan disfrutar, sin empezar repartiendo culpas. Una habilidad olvidada podría servirte de otra manera. Si llega una oferta laboral, pregunta qué harías realmente. Busca compañía donde puedas estar a gusto sin resolverle la vida a todo el mundo”.