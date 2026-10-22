“Encontré en las drogas un escape”: Manuel Teodoro rompe el silencio sobre sus momentos más oscuros

En una reciente conversación en el espacio de entrevistas De carne y hueso, el periodista y director del programa Séptimo Día, Manuel Teodoro, se refirió de manera abierta a su proceso personal frente al alcoholismo.

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Durante el diálogo, el comunicador compartió detalles sobre los episodios que lo llevaron a reconocer su adicción, el impacto que este proceso tuvo en su núcleo familiar y los factores emocionales de su infancia que influyeron en el desarrollo de la enfermedad que enfrentó durante años.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el periodista en el podcast citado, uno de los momentos más significativos dentro de su proceso de recuperación ocurrió mientras permanecía internado en un centro de rehabilitación.

Teodoro recordó la visita de su entonces esposa, Anny, y sus hijos, Sebastián y Camila, momento en el que debió explicarle a su hija menor las razones de su estancia en la institución.

Según su relato, el comunicador buscó términos sencillos para transmitirle a la menor de la adicción. Les explicó que su cerebro funcionaba de manera distinta frente al consumo y que carecía del mecanismo de control que le permitiera detenerse tras ingerir las primeras copas.

Frente a la inquietud de su pequeña sobre su estado de salud, Teodoro afirmó haberle manifestado: “No, estoy haciendo esto para no morirme, porque si sigo tomando como yo estaba tomando, es posible que me hubiera muerto”.

El presentador ha señalado en diversas entrevistas que su camino hacia la sobriedad estuvo antecedido por varios intentos y recaídas.

Fue en diciembre de 2006 cuando tomó la decisión de ingresar a un establecimiento especializado, donde cumplió una estancia de 65 días para iniciar su tratamiento formal contra la dependencia alcohólica.

Dentro del balance expuesto sobre su vida actual, el periodista destacó que lleva cerca de dos décadas en condición de abstención total.

Durante la entrevista en De carne y hueso, Teodoro también profundizó en aspectos de su infancia que, según su perspectiva, incidieron en el inicio de sus conductas adictivas.

El comunicador hizo referencia a la separación de sus padres y a la ausencia pde su papá quién luego de la separación se quedo en Philipinas y con quien no sostuvo contacto durante aproximadamente diez años.

En sus palabras, el distanciamiento afectivo en esa etapa de su vida generó vacíos emocionales que, con el paso del tiempo, lo llevaron a recurrir a las drogas y al alcohol como un mecanismo de escape: “Encontré en las drogas y el alcohol ese escape que me hacía sentir capaz de sobrevivir”

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Manuel Teodoro, radicado en Colombia desde hace varias décadas, ha consolidado su carrera en el periodismo investigativo y de televisión, destacándose principalmente por su dirección y presentación en el programa Séptimo Día de Caracol Televisión.

Su testimonio en el podcast se suma a las voces de distintas celebridades como Juan pablo Raba y Pipe Bueno que han abordado abiertamente temas de la salud mental y el tratamiento de las adicciones.