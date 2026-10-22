“Estamos muy enamorados”: Camilo Cifuentes y La Mijita rompen el silencio en vivo confirmando su relación tras la polémica

Los creadores de contenido Camilo Cifuentes y Anthía López, conocida en redes como La Mijita, hicieron su primera aparición pública como pareja durante una transmisión en vivo realizada por el streamer colombiano Westcol.

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El encuentro, desarrollado en el marco de una fiesta de disfraces vinculada a un lanzamiento musical de la iniciativa W Sound, sirvió como escenario para que ambos confirmaran abiertamente que mantienen un noviazgo y manifestaran su intención de continuar el vínculo sentimental, a pesar de las críticas surgidas en las últimas semanas.

Durante el evento en la residencia de Westcol, el anfitrión se acercó a la pareja para formularles preguntas directas sobre el estado actual de su relación.

Ante el interrogante de si estaban enamorados, tanto Cifuentes como López respondieron que sí: “Estamos enamorados, hay que vivir el amor al máximo”.

Westcol respaldó la postura de ambos señalando que debían vivir la etapa “al máximo”, a lo que la creadora de contenido española añadió: “A pesar de que la gente invente”.

El comentario de López fue recibido en redes sociales como una alusión directa a los múltiples cuestionamientos que ha enfrentado desde que se conoció su relación con Cifuentes.

La exposición mediática del caso se intensificó semanas atrás, cuando María Camila Sepúlveda, expareja de Cifuentes y quien se encuentra en estado de gestación de un hijo del influenciador, divulgó fragmentos de conversaciones privadas.

De acuerdo con lo expuesto por Sepúlveda, dichos mensajes darían cuenta de que Cifuentes continuaba hablando con ella sobre la posibilidad de mantener o rehacer un proyecto familiar, mientras de forma paralela iniciaba un acercamiento afectivo con La Mijita.

Cifuentes intervino en una transmisión previa el pasado 7 de octubre —acompañado por Westcol y el cantante Blessd— para asumir públicamente la responsabilidad por el manejo de la situación.

Durante esa conversación reconoció que no había manejado bien la situación y que no fue completamente sincero con las dos mujeres involucradas. “Yo no fui sincero al hacer las cosas”, reconoció.

También contó que le había dicho a La Mijita que su relación anterior había terminado mientras todavía mantenía conversaciones con María Camila sobre la posibilidad de formar una familia.

Por su parte, Anthía López ha rechazado las acusaciones que la señalaban como causante directa de la separación. Según la versión ofrecida por la influenciadora y respaldada por el propio Cifuentes en sus declaraciones, ella no tenía conocimiento de lo que sucedía con el creador al momento de iniciar la relación.

Tras el pico de viralidad, la creadora española agradeció las manifestaciones de apoyo recibidas por parte de su audiencia y ratificó que continuaría enfocada en sus proyectos profesionales.

Con esta aparición pública conjunta, la pareja busca dar por sentada la validez de su noviazgo ante sus seguidores, en un contexto donde las dinámicas privadas de los generadores de contenido continúan siendo objeto de continuo debate en el entorno digital.

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