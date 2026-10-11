Después de varios días en el centro de los comentarios por su vínculo con Camilo Cifuentes, Anthía López, conocida como ‘La Mijita’, volvió a pronunciarse en Instagram.

Camilo Cifuentes hizo movida tras polémica por infidelidad con la Mijita, pero se arrepintió

El mensaje de ‘La Mijita’ que llamó la atención de sus seguidores

La aparición de ‘La Mijita’ en redes sociales volvió a ponerla en medio de la controversia sentimental que involucra a Camilo Cifuentes y a su expareja embarazada, María Camila Sepúlveda.

En medio de los cuestionamientos y las reacciones que ha provocado el caso, Anthía López optó por compartir un mensaje de agradecimiento.

Lejos de lo que pudieran esperar sus seguidores, no mencionó directamente al influencer colombiano ni a María Camila, pero sus palabras aparecieron cuando la polémica todavía genera comentarios en redes sociales.

“Gracias de corazón a todos los que habéis estado conmigo en esta experiencia tan especial y, sobre todo, a quienes seguís a mi lado, me apoyáis y me dais cariño incluso en los momentos difíciles”, escribió la española en Instagram.

La publicación causó reacciones divididas, pues para algunos fue una manera que expresar su gratitud a quienes la apoyan pese a los comentarios de los últimos días.

Sin embargo, para otros es una forma de hacer cierre a un episodio del cual no quiere volver a hablar.

Su mensaje no incluyó una explicación sobre lo ocurrido con Cifuentes ni una respuesta directa a las declaraciones que han circulado en los últimos días.

Camilo Cifuentes, el influencer que cusó la controversia con la española Foto: Captura de YouTube Podcast Telecafé / Canal Telecafé

En cambio, la influenciadora aprovechó el mensaje para recordar una experiencia personal que, según contó, la marcó profundamente.

En su publicación, Anthía López también hizo referencia a una vivencia de hace dos meses que, de acuerdo con sus palabras, le recordó la importancia de acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Hace dos meses viví algo que me marcó profundamente y que me recordó que, cuando alguien lo necesita, siempre merece la pena estar presente”, expresó.

El mensaje también estuvo relacionado con las actividades de ayuda humanitaria que ha impulsado en Colombia, especialmente después del terremoto que afectó al occidente del país en agosto de 2026.

La creadora de contenido cerró su publicación con una frase dirigida a sus seguidores colombianos, con la que reafirmó su intención de continuar vinculada a las iniciativas sociales que ha promovido en el país.

“Esto no termina aquí. Colombia sigue contando conmigo”, manifestó.

Así, sin entrar en detalles sobre su situación sentimental, ‘La Mijita’ volvió a aparecer públicamente con un mensaje centrado en el agradecimiento y su compromiso social.

El nuevo mensaje de ‘La Mijita’ no ofrece detalles adicionales sobre su relación con Cifuentes.

Su pronunciamiento se concentra en agradecer el respaldo recibido y reafirmar su compromiso con Colombia, mientras las declaraciones del influencer mantienen vigente la controversia.