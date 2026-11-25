La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 24 años, señalado de utilizar sus redes sociales para contactar a menores de edad y presuntamente cometer delitos sexuales. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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La detención se produjo tras una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con las autoridades, el señalado se desempeñaba como creador de contenido en plataformas digitales, a través de las cuales habría establecido contacto con una adolescente de 13 años. Según las investigaciones, el hombre habría obtenido información personal de la menor y de sus familiares para después citarla en su lugar de residencia.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que uno de los episodios investigados ocurrió el pasado 20 de agosto, cuando el capturado envió mensajes a una adolescente, en los que la amenazaba con hacerle daño a su hermana si no aceptaba encontrarse con él.

Tras las amenazas, el señalado habría solicitado y pagado un servicio de transporte para que la menor se desplazara desde su colegio hasta el apartamento donde él residía. Allí habría cometido los abusos sexuales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, después de los hechos, el hombre obtuvo información personal de la víctima y continuó amenazándola a ella y a sus familiares para intimidarla. Además, las autoridades indicaron que el hombre le advertía que podía exponerla en redes sociales si no accedía a sus pretensiones sexuales.

La madre de la adolescente se enteró de la situación cuando, tras advertir cambios en el comportamiento de su hija, logró que esta le contara lo sucedido. A partir de la denuncia presentada por la madre, los investigadores adelantaron diligencias que les permitieron recopilar elementos probatorios para solicitar la orden de captura.

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El hombre fue detenido en el barrio Lucero Bajo y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Policía indicó que el capturado es investigado por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con actos sexuales con menor de 14 años.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo a niños, niñas y adolescentes a través de la línea de emergencias 123 o acudir al CAI más cercano para recibir la atención correspondiente.