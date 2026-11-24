Black Friday se acerca y se espera que en esta fecha varios comercios registren un aumento significativo en sus ventas. Sin embargo, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía a tener precaución durante este día.

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La Secretaría de Seguridad de Bogotá indicó que, especialmente en épocas como esta, los delincuentes aprovechan para llevar a cabo diferentes tipos de estafa, con los que podrían obtener desde sus datos personales hasta su dinero.

Por esta clase de hechos, la entidad ha dado inicio a la campaña ‘No Caiga en la Red’, que busca evitar que las personas que vayan a participar durante esta fecha caigan en estas acciones delictivas y puedan reconocer las posibles señales de alerta.

Una de las principales advertencias que hace la Secretaría tiene que ver con las falsas promociones de productos. Asimismo, los delincuentes podrían usar nombres, imágenes y logotipos de comercios reconocidos para que las promociones se vean mucho más atractivas y creíbles.

“Al recibir una promoción con descuentos extraordinarios y una cuenta regresiva que presiona para comprar, evitar ingresar directamente al enlace. Lo recomendable es buscar por cuenta propia la página o aplicación oficial”, se menciona en el comunicado oficial.

Tenga cuidado al momento de realizar comparas. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

Además, otro método que utilizarían los delincuentes es enviar falsos mensajes relacionados con entregas o envíos, en los que informan que ocurrió un error con la entrega y solicitan datos o pagos adicionales.

Mediante estos pagos, los delincuentes aprovecharían para captar información personal de las víctimas, como los datos de sus cuentas bancarias. Por esto, resulta vital verificar este tipo de mensajes a través de los canales oficiales de dichas tiendas.

Asimismo, se recomendó a los comerciantes estar atentos a los comprobantes de pago, ya que en algunas ocasiones pueden ser falsificados.

“Un descuento del 80 % que está a punto de vencer o un mensaje que advierte que un paquete no pudo ser entregado y exige pagar $4.900 para reprogramar el envío. Son situaciones que pueden parecer habituales durante una temporada de compras, pero también pueden ser utilizadas por delincuentes”, afirmó la entidad.

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En caso de caer en alguna de estas estafas, la Secretaría aconsejó comunicarse inmediatamente con las autoridades y bloquear el producto bancario, si es necesario. Asimismo, es importante conservar los mensajes y las capturas relacionadas con el hecho.

De ser necesario, las personas pueden comunicarse a través de los canales oficiales de las autoridades, donde recibirán el acompañamiento correspondiente.