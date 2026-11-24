El exceso de velocidad, las distracciones al volante y no conservar una distancia segura entre vehículos están entre las principales conductas que ponen en riesgo a los conductores. En Colombia, durante el primer semestre de 2026, los siniestros viales dejaron 4.751 fallecidos y 11.541 lesionados, según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

De carros de lujo a vehículos eléctricos: estas son las marcas que se tomarán el Salón del Automóvil 2026

La cifra de fallecidos representa un incremento del 20 % frente al mismo periodo de 2025. Aunque factores como el estado de las carreteras y las condiciones de los vehículos también inciden en estos hechos, muchos riesgos están relacionados con comportamientos que pueden prevenirse.

Juan Camilo Benavides Rojas, director ejecutivo de la Sociedad para la Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral (Sogrisel) y experto en seguridad, advierte que repetir conductas inseguras sin sufrir consecuencias puede generar una falsa sensación de control.

“Muchas personas realizan conductas inseguras porque las han repetido durante años sin experimentar consecuencias negativas. Creen que porque nunca les ha ocurrido nada, no les va a ocurrir”, explicó.

De acuerdo con el experto, uno de los errores más frecuentes es exceder los límites de velocidad, pues esto reduce el tiempo de reacción y aumenta la distancia necesaria para detener el vehículo. Por eso, es importante ajustarla a las condiciones de la vía, el clima y el tráfico.

Descansar y hacer pausas durante los trayectos largos es fundamental para evitar accidentes. Foto: Getty Images

Otra conducta que incrementa el peligro es utilizar el celular mientras se conduce. Consultar mensajes o aplicaciones desvía la atención de la carretera, por lo que se recomienda configurar el teléfono antes de iniciar el recorrido y evitar manipularlo al volante.

También está el hábito de no conservar una distancia segura entre vehículos. Circular demasiado cerca del que va adelante reduce el margen de reacción ante frenadas inesperadas.

A esto se suman las maniobras sin anticipación, como cambiar de carril, adelantar o girar sin revisar el entorno, utilizar las señales direccionales y verificar los puntos ciegos.

El quinto error es conducir con fatiga o exceso de confianza. El cansancio afecta los reflejos y la atención, mientras que conocer una ruta puede llevar a subestimar sus riesgos. Descansar y hacer pausas durante los trayectos largos es fundamental.

ChatGPT en automóviles: cómo la IA está mejorando la experiencia de conducción en estas marcas

A estas prácticas se suman otras distracciones, como comer, maquillarse o ajustar las pantallas del vehículo. También es un error intentar combatir el sueño con café, música a alto volumen o las ventanas abiertas, pues ninguna de estas medidas reemplaza el descanso.

“Prevenir los siniestros viales requiere que los conductores desarrollen habilidades para identificar peligros, anticiparse a las decisiones de otros actores viales y reaccionar oportunamente ante situaciones inesperadas, incluso cuando son otros quienes cometen errores”, concluyó Benavides.