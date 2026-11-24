El precio de la gasolina corriente en Colombia podría experimentar un incremento de hasta 30% hacia 2029 si se aprueba la Ley de Rescate Económico con los cambios tributarios que contempla para el sector de los combustibles.

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La advertencia fue realizada por Somos Uno, gremio que reúne a las estaciones de servicio del país, que presentó un análisis sobre el impacto que tendría el proyecto en los precios que pagan los consumidores.

Ley de rescate económico, gasto público, aumentar el IVA de algunos productos (como vehículos eléctricos y café) Foto: Adobe Stock

De acuerdo con las estimaciones del gremio, el aumento atribuible exclusivamente a las modificaciones tributarias podría alcanzar los $2.328 por galón. Sin embargo, al incorporar los ajustes habituales derivados de la inflación, el incremento total frente al precio actual se ubicaría entre $3.178 y $4.906 para 2029, lo que representaría una variación de entre 19,7 % y 30,4 %.

Con estos cálculos, y tomando como referencia un precio actual de $16.150 por galón, la gasolina corriente podría llegar a costar entre $19.328 y $21.056 en ese año.

¿Qué cambios de la Ley de Rescate afectarían el precio?

Según el análisis de Somos Uno, uno de los principales factores detrás del posible encarecimiento sería la modificación del IVA aplicado a la gasolina corriente. El proyecto plantea elevar del 5 % al 19 % el impuesto sobre el ingreso al productor.

A esto se sumaría la eliminación de la exención del IVA para el alcohol carburante y un cambio en el tratamiento tributario de las estaciones de servicio, que pasarían a ser responsables de este impuesto en la comercialización de gasolina corriente.

El gremio calcula que el IVA incorporado en cada galón pasaría de aproximadamente $603 a $2.387. Estos cambios tendrían su mayor impacto a partir del primero de enero de 2028, cuando entrarían en vigencia varias de las modificaciones tributarias.

Para 2027, el efecto sería más moderado, debido principalmente al primer incremento del impuesto al carbono.

Precio de la gasolina podría subir. Foto: Ayesh Creatives - stock.adobe.co

¿Qué pasaría con el precio del diésel?

El ACPM también tendría variaciones, aunque menores a las proyectadas para la gasolina. Somos Uno estima que el incremento atribuible a los cambios tributarios llegaría a $341 por galón para 2029. Al sumar la inflación, el aumento podría ubicarse entre $982 y $1.992 frente al precio actual.

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La diferencia se explica, en parte, porque el proyecto contempla excluir del IVA el ingreso al productor del diésel, una medida que compensaría parcialmente el efecto del incremento del impuesto al carbono.

Finalmente, el gremio pidió revisar la aplicación de los nuevos tributos y garantizar que los cambios queden incorporados adecuadamente en la estructura regulada de precios de los combustibles. Su preocupación es que los mayores costos tributarios no terminen afectando los márgenes de operación ni la sostenibilidad financiera de las estaciones de servicio.