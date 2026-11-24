En medio de la compleja situación fiscal de Colombia, y con una Ley de Rescate Económico que ha sido polémica, debido a propuestas que iban directo al bolsillo de los colombianos, la nueva presidenta de la Andi, Luz Stella Murgas, lideró un encuentro del presidente Abelardo De La Espriella con empresarios agremiados en la Andi, en el que hicieron una propuesta que protegería a los hogares de asumir una mayor carga tributaria.

El gremio planteó un aporte empresarial de $48,8 billones entre 2027 y 2030, mediante los impuestos de renta y aportes a la salud, con los cuales se suplirían propuestas frente al IVA que impactarían más a las familias.

Audiencia pública sobre Ley de Rescate Económico Foto: Congreso de la República / Cortesía

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