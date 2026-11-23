Un mensaje generalizado parece rodear el proyecto de ley de Rescate Económico que, desde este lunes 23 de noviembre abre un espacio participativo ciudadano, a través de varias audiencias públicas, de manera que sean los llamados a aportar impuestos los que alcen la voz para expresar sus inquietudes.

Esta primera ocasión tiene lugar en Bogotá, en el Congreso de la República, para luego seguir en otras ciudades: Cali y Barranquilla. No obstante, Alfredo Ape Cuello, encargado de liderar la audiencia, dijo que si había necesidad, se haría una segunda parte en Bogotá.

Alfredo Ape Cuello Baute, congresista Foto: Youtube / Transmisión

Llamados a la responsabilidad política fue uno de los mensajes frecuentes en la audiencia, por lo que algunos congresistas, como Carlos Cuenca, afirmaban que la ley “hay que sacarla adelante”. El parlamentario invitó a todos a ser propositivos: “El Congreso no está para atropellar a nadie. Vamos a estudiar el texto del proyecto de ley y poderlo sacar en los mejores términos, pese a que estamos a contrarreloj”, afirmó.

Lo que sí se confirmó es que el proyecto tendrá ajustes y para eso son las audiencias. Las realidades son tozudas: el país tiene una deuda abultada, un déficit fiscal alto y un ingreso tributario mermado.

El rosario de intervenciones empezó por el carbón, que es uno de los productos altamente afectados por medidas de la administración anterior, según afirmó Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, quien manifestó que son conscientes de la situación del país, pero no se puede dejar de lado la competitividad de los sectores. “El impuesto al carbón se está triplicando. Esto significaría 220.000 pesos de impuesto por tonelada de CO2 y no se puede desconocer que se requiere el carbón para mantener al país encendido”, afirmó.

Audiencia Pública sobre Ley de Rescate Económico Foto: Youtube / Transmisión

“La justicia tributaria es que cada uno pague según su ingreso”

Cada uno de los gremios de sectores económicos llevó su vocero, alegando las preocupaciones propias y evidenciando la complejidad de sacar adelante una reforma tributaria, que en este caso fue planteada como Ley de Rescate Económico.

En representación de la ONG Oxfam, Juan Sebastian Pardo, propuso un acuerdo social fiscal, entendiendo también la situación del país. No obstante, abogó por “una justicia tributaria”, lo que no es otra cosa que, el pago de impuestos según las posibilidades. Según su argumento, en la actualidad, no es justo que el 50 % más pobre pague 21 pesos de cada 100 pesos que recibe, y el 1 % de los más ricos la misma cantidad.

Frank Pearl, presidente de la ACP, en la audiencia pública sobre Ley de Rescate Económico Foto: Transmisión Youtube

Pardo recordó que una de las grandes preocupaciones en términos de pago tributario está en torno al impuesto al patrimonio, que sube y desaparece en 2030, siendo como es Colombia, “un país que concentra la riqueza en unos pocos: el 1 % más rico concentra el 39 % de la riqueza; el 50 % más pobre, solo tiene el 2 %”

Según dijo el vocero de la ONG, “esa torta está mal repartida y la ley fiscal no lo está solucionando”.

Todos quieren quitarse carga

Gremios de AFP, del turismo, fundaciones, voces que hablaron en representación de las mascotas, de las compañías de cigarrillo, de licores; los voceros del gas y el petróleo, todos quieren quitarse carga.

De ahí que la expectativa está centrada en la manera en que saldrá la ponencia definitiva, para ser sometida a estudio y votación en las comisiones económicas del Congreso, de la cual, ya se sacó el IVA a la canasta familiar, teniendo en cuenta que la Nación requiere la Ley de Rescate Económico para aplicar el recorte del gasto público y, quizás, conseguir algunos ingresos adicionales vía impuestos.