El posible ajuste en los impuestos a las bebidas alcohólicas pondría bajo presión a distintos segmentos del comercio colombiano.

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Según los gremios, la medida no solo tendría repercusiones en el valor que pagan los consumidores por productos como la cerveza y el aguardiente, sino que también abre interrogantes sobre la sostenibilidad de los negocios que dependen de su comercialización, especialmente las tiendas de barrio, los bares y los restaurantes.

En cuanto a las cervezas y refajos, se implementaría un impuesto a la producción que se trasladaría directamente al consumidor. Foto: Getty Images

Uno de los productos que sentiría el impacto sería la cerveza. De acuerdo con las estimaciones de Fedecom, una unidad que actualmente se comercializa por cerca de $3.500 podría superar los $5.200 si se aplican los cambios tributarios propuestos.

La propuesta contempla modificar el esquema de tributación para estas bebidas. En el caso de la cerveza, plantea establecer un impuesto compuesto por una tarifa del 10 % sobre el precio de venta al público y un componente específico de $330 por cada grado de alcohol en presentaciones de 330 centímetros cúbicos.

Para los licores, vinos y aperitivos, propone elevar el componente porcentual al 35 % y fijar un cobro adicional de $750 por grado de alcohol en botellas de 750 mililitros.

Por su parte, el aguardiente también registraría un aumento considerable, con un incremento estimado del 60,54 %.

Aunque el objetivo del Gobierno es incrementar el recaudo fiscal, los representantes del comercio advierten que el encarecimiento podría afectar la demanda y reducir las ventas legales. La preocupación se concentra especialmente en los pequeños establecimientos, que dependen en buena medida de la comercialización de cerveza y licores para mantener sus ingresos.

Las estimaciones del sector indican que cerca de 450.000 tiendas de barrio y alrededor de 1,75 millones de empleos relacionados con esta actividad podrían verse expuestos a las consecuencias de la medida.

Posible aumento al valor de la cerveza. Foto: Getty Images

Asimismo, las ventas legales de aguardiente podrían disminuir entre 19,6 % y 39,2 %, mientras que bares y restaurantes experimentarían una reducción promedio del 35,2 % en sus ventas reales.

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Los gremios también alertan sobre el riesgo de que los mayores precios incentiven la compra de productos por fuera de los canales legales, afectando tanto a los comerciantes formales como al recaudo de impuestos.

De esta manera, la discusión sobre la reforma va más allá de los recursos que busca obtener el Estado. El posible incremento en los precios de las bebidas alcohólicas pone sobre la mesa sus efectos en el consumo, el empleo y la estabilidad de miles de negocios que hacen parte de la economía popular y del sector gastronómico colombiano.