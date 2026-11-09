Exdirector de la Dian revela por qué gravar la cerveza significa recaudar menos impuestos: “Se van a quedar esperando”

El Gobierno de Abelardo De La Espriella buscaría aumentar el recaudo de varios impuestos con la Ley de Rescate Económico, que tiene como objetivo la estabilización de las finanzas del Estado tras el deteriorado panorama que dejó el Gobierno de Gustavo Petro.

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La propuesta busca aumentar los tributos sobre artículos como la cerveza y los licores, dado que esto modifica las cargas sobre las bebidas alcohólicas y también habría cambios sobre los precios al consumidor.

Según Junco, cada cerveza pasaría de aportar $1.000 a $1.500 en impuestos, pero si las ventas caen de diez a seis o siete unidades, el Estado podría recaudar menos dinero. Foto: AFP

Dicho tributo ha traído consigo opiniones encontradas pues algunos dicen que esta alternativa no funcionaría para aumentar el recaudo de más impuestos o de un mayor valor.

Lisandro Junco, exdirector de la Dian aseguró que este ajuste no es tan efectivo como parece.

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“Se van a quedar esperando ese recaudo. Subirle tanto al impuesto a la cerveza es la forma más segura de recaudar menos. Los ‘técnicos’ de MinHacienda hicieron la cuenta como si la gente va a seguir tomando la misma cantidad, y eso no va a pasar. En impuestos ‘pigouvianos’ cuando el producto sube, pueden pasar 2 cosas: 1. El que la compra toma menos; 2. Impulsa al contrabando”, indicó.

El exfuncionario también alertó sobre el riesgo de que los consumidores migren hacia productos de contrabando, lo que afectaría el comercio legal y los ingresos tributarios. Foto: guillermo torres-semana

Aseguró que los números no fallan y que hoy cada cerveza deja $1.000 de impuestos. Con la ley dejaría $1.500, pero si de cada diez que se vendían, con esta propuesta se venderán 6 o 7. El Estado pasa de recibir $10.000 a recibir $9.000, lo que significa menos renta.

“Se cobró más por botella y terminó con menos plata, y de paso el tendero vendió menos (menos RENTA, ICA, etc) y los departamentos quedan con un hueco en la salud. La Cerveza es un producto altamente elástico”, agregó Junco.

Junco advirtió que el impacto no se limitaría al recaudo nacional, pues también podría afectar a los tenderos y los recursos departamentales destinados a sectores como la salud. Foto: Presidencia de la República

Adicional a ello agregó que si se pone cara la cerveza que paga impuestos frente a la de contrabando, parte de la demanda puede cambiar de canal sin reducir el consumo y por ello menos ventas legales no demuestra por sí solo un éxito sanitario, hay que medir también el mercado ilegal.