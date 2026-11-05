Finanzas
Dian subasta carros desde $ 8.100.000 en noviembre: estos son los modelos y cómo participar
La convocatoria incluye automóviles y camionetas de diferentes marcas y años.
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5 de noviembre de 2026 a las 7:09 a. m.
La oferta de la Dian incluye automóviles y camionetas que llegaron a manos del Estado por procedimientos de decomiso, incautación, aprehensión o abandono. Foto: Montaje: Getty / Bani Gabriel Ortega/ Getty
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