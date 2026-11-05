Jorge Carrascal: jugada de fantasía, a lo Ronaldinho, fue gol; video es tendencia mundial

Durante las últimas fechas, en el Brasileirao se ha visto un nivel superlativo del colombiano Jorge Carrascal con Flamengo.

A pesar de que en la Copa Libertadores sufrieron la eliminación, en el rentado local no se bajan de la pelea por el título en un mano a mano apretado con Palmeiras.

Por la fecha 34 que se jugó en la noche del pasado miércoles, el colombiano fue inicialista en el 3-1 con Gremio. En la segunda anotación el aporte del cartagenero a través de una asistencia se hizo tendencia.

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Si bien la anotación fue obra de Pedro, lo espectacular estuvo en la jugada previa obra del volante de Selección Colombia. De espaldas al arco recibió Carrasca, entre dos hizo una pirueta para dejarlos en el camino y luego de eso asistió.

En sus mejores épocas Ronaldinho, Robinho y hasta el mismo Neymar, referentes del balompié brasileño sacaban de la galera jugadas similares para emocionar a la afición.

Figura en solo 45 minutos

Un tiempo le fue suficiente a Jorge para hacerse tendencia, además, de figura con los suyos al tener una calificación final de 7.6 que lo conviertieron en una de las figuras de la goleada en el Maracaná de Río de Janeiro.

Estuvo el cafetero a la par de Lino y De Arrascaeta, quienes también promediaron calificaciones sobre los 7.5.

De cara al segundo tiempo el talentoso nacional salió por Araújo, quien completó el segundo tiempo cuando el marcador ya estaba resuelto para ‘Fla’.

Ai, Carrascal!! Jogadaça do colombiano, que passou para Pedro fazer o segundo gol do Flamengo. https://t.co/VOzJsHDPTn — ge (@geglobo) November 5, 2026

Este nivel elevado de Carrascal en las últimas jornadas lo haría entrar en consideración de Néstor Lorenzo para repatriarlo a la Selección Colombia. Cabe recordar que la Tricolor jugará en los próximos días dos amistosos frente a Chile: uno es Cali y el otro en Santiago, capital austral.

Para la pasada convocatoria en medio de la renovación que vive el equipo colombiano no fue llamado el de Flamengo. Ahora, ante la baja casi confirmada de Richard Ríos tendría cabida en la citación que se deberá conocer pronto.

Año con continuidad en Brasil

Su mejor versión llegó después del Mundial de 2026. Desde entonces, disputó 19 encuentros, con cinco goles y siete asistencias, registros que lo convirtieron en el futbolista más determinante del Flamengo en ese periodo, según GloboEsporte.

Jorge Carrascal en medio del Flamengo vs. Gremio en el Brasileirao Foto: Getty Images

Su actuación más reciente fue ante Grêmio, el 4 de noviembre. En la victoria 3-1, protagonizó una gran acción individual para asistir a Pedro. Con esa participación, alcanzó 12 goles y ocho asistencias en 49 partidos, para un total de 20 contribuciones ofensivas en la temporada.

El cartagenero se ha convertido en una pieza importante para Leonardo Jardim y busca cerrar el año con otro título, pues Flamengo lidera el Brasileirao y mantiene la pelea por el campeonato.