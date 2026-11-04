Néstor Lorenzo no lo convocó y ahora jugará con Estados Unidos: joya de la Bundesliga se decidió

Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, le ganó la partida a Néstor Lorenzo y se quedó con Santiago Castañeda, volante colomboestadounidense del SC Paderborn 07, quien tiene la doble nacionalidad pese a haber nacido en Tampa (Florida).

Borraron al hijo de Omar Pérez: cambio de última hora en la Selección Colombia Sub-19

En los últimos días se conoció que Castañeda estaba abierto a jugar con la Selección Colombia para honrar a su padre, el exfutbolista profesional Carlos Castañeda, pero terminó aceptando la invitación de Pochettino.

“Lo hemos seguido bastante, también tenemos buenas referencias de diferentes entrenadores. Él tiene doble nacionalidad, habla español, y es un jugador que veníamos siguiendo”, expresó el estratega argentino.

Estados Unidos confía en que la incorporación de Santiago Castañeda le ayude a fortalecer su mediocampo de cara al próximo proceso mundialista. “Es un jugador con un muy buen físico, juega en el centro del campo y puede desempeñarse en diferentes funciones. Es un jugador muy interesante, lo más importante ahora es darle la oportunidad”, señaló el DT.

Descartado para la Selección Colombia

Con esta convocatoria para la selección absoluta de Estados Unidos, Castañeda queda oficialmente descartado para Colombia. Según el reglamento de la FIFA, un jugador convocado por un país y que aparezca en la planilla de juego ya no puede ser elegible por otra federación.

“Todo jugador que ya haya disputado un partido internacional (en todo o en parte) de una competición internacional de cualquier categoría de fútbol con una asociación, no podrá jugar un partido internacional con la selección representativa de otra asociación”, explica el reglamento.

Jesús Owono se pronunció por la muerte de Jesús de Miguel: FC Andorra publicó sus palabras

Este es un caso similar al de Julián Quiñones, delantero colombiano que disputó y marcó goles el Mundial 2026 con la selección de México. La diferencia es que Santiago Castañeda nació en Estados Unidos, pero su padre es colombiano.

El volante de 21 años viene siendo figura con el Paderborn 07 en la Bundesliga. Esta temporada ha disputado ocho partidos en la primera división del fútbol alemán y su rendimiento ha sido destacado, al punto de llamar la atención de la selección norteamericana.

Santiago Castañeda celebra el gol en la Bundesliga. Foto: Paderborn

Convocatoria de Estados Unidos para la fecha FIFA de noviembre