Néstor Lorenzo no lo convocó y ahora jugará con Estados Unidos: joya de la Bundesliga se decidió

Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, le ganó la partida a Néstor Lorenzo y se quedó con Santiago Castañeda, volante colomboestadounidense del SC Paderborn 07, quien tiene la doble nacionalidad pese a haber nacido en Tampa (Florida).
En los últimos días se conoció que Castañeda estaba abierto a jugar con la Selección Colombia para honrar a su padre, el exfutbolista profesional Carlos Castañeda, pero terminó aceptando la invitación de Pochettino.
“Lo hemos seguido bastante, también tenemos buenas referencias de diferentes entrenadores. Él tiene doble nacionalidad, habla español, y es un jugador que veníamos siguiendo”, expresó el estratega argentino.
Estados Unidos confía en que la incorporación de Santiago Castañeda le ayude a fortalecer su mediocampo de cara al próximo proceso mundialista. “Es un jugador con un muy buen físico, juega en el centro del campo y puede desempeñarse en diferentes funciones. Es un jugador muy interesante, lo más importante ahora es darle la oportunidad”, señaló el DT.
"Es un jugador que ya veníamos siguiendo" 👀— AS USA Latino (@US_diarioas) November 4, 2026
Mauricio Pochettino sobre la convocatoria de Santiago Castañeda 🤓☝️🇺🇸
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Descartado para la Selección Colombia
Con esta convocatoria para la selección absoluta de Estados Unidos, Castañeda queda oficialmente descartado para Colombia. Según el reglamento de la FIFA, un jugador convocado por un país y que aparezca en la planilla de juego ya no puede ser elegible por otra federación.
“Todo jugador que ya haya disputado un partido internacional (en todo o en parte) de una competición internacional de cualquier categoría de fútbol con una asociación, no podrá jugar un partido internacional con la selección representativa de otra asociación”, explica el reglamento.
Este es un caso similar al de Julián Quiñones, delantero colombiano que disputó y marcó goles el Mundial 2026 con la selección de México. La diferencia es que Santiago Castañeda nació en Estados Unidos, pero su padre es colombiano.
El volante de 21 años viene siendo figura con el Paderborn 07 en la Bundesliga. Esta temporada ha disputado ocho partidos en la primera división del fútbol alemán y su rendimiento ha sido destacado, al punto de llamar la atención de la selección norteamericana.
Convocatoria de Estados Unidos para la fecha FIFA de noviembre
- Arqueros: Matt Freese (New York City FC), Diego Kochen (Lyngby Boldklub) y Brian Schwake (Nashville SC).
- Defensores: Reed Baker-Whiting (Nashville SC), George Campbell (West Brom), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Neil Pierre (Philadelphia Union), Bryan Reynolds (Stade Rennais), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham) y Auston Trusty (Celtic FC).
- Mediocampistas: Tyler Adams (AFC Bournemouth), Mathis Albert (Borussia Dortmund), Sebastian Berhalter (Middlesbrough), Santiago Castañeda (SC Paderborn), Weston McKennie (Juventus), Adri Mehmeti (New York Red Bulls), Gio Reyna (RC Strasbourg) y Malik Tillman (Bayer Leverkusen).
- Delanteros: Folarin Balogun (AS Monaco), Justin Ellis (Orlando City SC), Julian Hall (New York Red Bulls), Christian Pulisic (AC Milan) y Cavan Sullivan (Philadelphia Union).
Right back into it in Red White & Blue. 🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 4, 2026
Mauricio Pochettino has called in 25 players for our November camp and pair of @CNationsLeague quarterfinal matches against Haiti!#USMNT x @ouraring pic.twitter.com/qwZu0R9J23