Empezó a sonar el primer fichaje de Atlético Nacional para 2027: “El interés es real”

Gian Franco Allala, defensor central de Liga de Quito, está siendo relacionado con Atlético Nacional para 2027. De acuerdo a los reportes de la prensa ecuatoriana, hay sondeos desde el conjunto verdolaga y buena disposición del jugador para escuchar ofertas.

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Allala es titular indiscutible en el conjunto albo y su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 400.000 euros.

Atlético Nacional estaría pensando en el zaguero uruguayo como un refuerzo de lujo para la zona de centrales, donde William Tesillo ha cambiado constantemente de compañero. Aunque Neider Parra ha estado a la altura de las expectativas, falta una pieza de experiencia que pueda elevar el nivel de la plantilla.

“El entorno de Gian Franco Allala me manifestó que el interés es real. El sondeo de Atlético Nacional por el zaguero uruguayo viene existiendo desde el pasado mercado de fichajes”, informó el periodista ecuatoriano Sebastián Aconda.

Allala tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre de 2027 y, de momento, no hay avance en las negociaciones para su renovación. Ahí es donde quiere aprovechar Nacional para convencerlo de venir al fútbol colombiano y entrar en una plantilla plagada de figuras como James Rodríguez o Franco Armani.

¿Quién es Gian Franco Allala? Trayectoria y datos

Gian Franco Allala es un defensor central de perfil derecho que mide 1.86 metros y tiene 29 años de edad. Su carrera empezó en la cantera del Liverpool de Uruguay, aunque debutó profesionalmente con Rampla Juniors.

En 2019 dio el salto a España, donde defendió los colores de Cádiz y CD Izarra.

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Ahora mismo se encuentra en el mejor momento de su carrera profesional, tanto en lo deportivo como en el valor de mercado. Allala llegó a Liga de Quito en 2024 y desde entonces se ha convertido en una pieza clave para la defensa.

Esta temporada lleva 40 partidos disputados con el equipo ecuatoriano y acumula más de 3197 minutos en las piernas. El sábado pasado fue titular en el partido contra Independiente del Valle y lució la cinta de capitán.

Gian Franco Allala no ha trabajado bajo las órdenes de Lucas González; sin embargo, es un jugador que se ajusta a las características del proyecto. Además de tener las condiciones propias de un defensor central, también se caracteriza por su salida con balón controlado y pase entre líneas.

Este es el primer fichaje que suena como posibilidad para Atlético Nacional de cara al 2027. En Ecuador aseguran que Liga de Quito no se quiere desprender de sus servicios; sin embargo, su entorno está abierto a escuchar la propuesta del cuadro verdolaga ante la posibilidad de conocer otra liga de Sudamérica y sumarse a un proyecto ambicioso.