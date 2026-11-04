Gesto entre James Rodríguez y David Ospina tras anunciar su retiro: video es viral y emociona

David Ospina confirmó su adiós del fútbol profesional en la noche del pasado martes luego de divulgar un video en el que se despidió de la que fue su profesión a lo largo de más de 15 años.

Según lo expuesto en dicha grabación, escuchó su cuerpo y priorizó su salud.

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El último club que lo tuvo en sus filas fue Atlante de México, con quienes no logró jugar un solo partido producto a una lesión en un codo que dañó la posibilidad de desempeñarse en la Liga MX.

Después de ello se le relacionó con otras instituciones, pero al final nada de esto prosperó debido justa y directamente al estado de salud.

Gesto de Ospina y James se viraliza

En un recinto de la ciudad de Medellín, Ospina hizo oficial su decisión de no continuar. Fue un evento en el que lo acompañaron grandes figuras que compartieron con él en su carrera profesional, entre ellos James Rodríguez que está radicado en Antioquia por su vínculo con Atlético Nacional.

Después de la presentación del video y el evento como tal, cámaras pudieron grabar el momento justo en el que ambos exjugadores, así como capitanes de Selección Colombia tuvieron un sentido momento íntimo. Un abrazo entre ambos que demostró su amistad, familiaridad y colegaje.

Dos leyendas, una misma pasión y una amistad que trasciende las canchas. 🇨🇴⚽ ¡El emotivo abrazo entre David Ospina y James Rodríguez en la gala de estreno de Ospina: El Rey David que nos llena de orgullo! 📹 @Teleantioquia https://t.co/2ivsDVb2AE — 🎙Juan Pablo Rúa Jiménez🎙 (@JuanPabloRuaJim) November 4, 2026

Fueron varios segundos en los que se le vio a ambos entrelazados compartiendo algunas palabras. Al 10 se le veía más expresivo con Ospina, al que le intentaba dar ánimos después de haber decidido ‘colgar los guantes’.

La difusión de dicha filmación por parte del medio Teleantioquia generó que en redes sociales se viralizara y se comentara de manera masiva por parte de los aficionados del verdolaga.

Una trayectoria intachable

Comenzó su carrera profesional en Atlético Nacional, equipo con el que debutó en 2005 y ganó dos títulos de Liga colombiana antes de dar el salto al fútbol internacional.

En 2008 llegó al Niza de Francia, donde permaneció seis temporadas y consolidó su nombre en el fútbol europeo. Su rendimiento le permitió fichar por el Arsenal de Inglaterra en 2014. Con el conjunto londinense ganó dos FA Cup y dos Community Shield. Posteriormente, pasó por el Napoli de Italia, club con el que conquistó la Copa Italia en 2020, y el Al-Nassr de Arabia Saudita.

David Ospina y James Rodríguez, referentes de la Selección Colombia de Mayores rumbo al Mundial 2026 Foto: Getty Images

Con la Selección Colombia debutó en 2007 y alcanzó 131 partidos, convirtiéndose en el arquero con más presencias en la historia del combinado nacional. Fue titular en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, e integró el plantel de 2026. También fue protagonista del equipo que llegó a los cuartos de final en 2014 y disputó la final de la Copa América 2024.

En su palmarés internacional figuran dos FA Cup y tres Community Shield con Arsenal, una Copa Italia con Napoli y un título con Al-Nassr. En 2024 regresó a Atlético Nacional, donde conquistó nuevos campeonatos y cerró su etapa como futbolista profesional en 2026.

Edwin Cardona y David Ospina levantando el título de Atlético Nacional Foto: Colprensa

A sus 38 años, Ospina anunció su retiro después de dos décadas de carrera, 14 títulos colectivos y un legado que lo convirtió en uno de los referentes históricos del arco colombiano.