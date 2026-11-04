La disputa sigue: abogados de Piqué se pronuncian tras denuncia de Shakira; dieron contundente mensaje

La disputa judicial entre Shakira y Gerard Piqué por los desplazamientos de sus hijos sigue dando de qué hablar. Después de varios años de su separación, la expareja sigue intentando llegar a acuerdos sobre la organización familiar y el régimen de visitas de los menores. Esta vez, la atención se centró en la reacción del equipo legal del exfutbolista luego de la petición presentada por la cantante barranquillera.

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Desde que Shakira se mudó a Miami con sus dos hijos, se dieron diferencias relacionadas con los constantes viajes que los niños debían hacer entre Estados Unidos y Barcelona para compartir tiempo con su padre.

Shakira no buscaba impedir el contacto entre Piqué y los niños, sino conseguir que los desplazamientos no representaran una carga exclusiva para ellos.

La petición llegó a los juzgados y, a principios de octubre, ambos se reunieron en Barcelona para abordar los cambios que se solicitaron.

Shakira y Piqué Foto: Getty Images - X: @d0mesticada / Montaje SEMANA

El objetivo era revisar las condiciones actuales y encontrar una opción que permitiera mantener la relación de Milán y Sasha con sus dos padres sin someterlos a tantos viajes internacionales.

Mientras se espera una decisión judicial, los abogados de Piqué compartieron su postura sobre el procedimiento. En declaraciones al medio Cool, el equipo legal expresó su satisfacción con el desarrollo del caso y dejó claro que ahora espera conocer lo que se decida.

“Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicta la resolución que corresponde”, dijeron, dejando ver que tienen esperanza en el proceso, aunque todavía no existe una resolución definitiva sobre las medidas que se pidieron.

Gerard Piqué y sus hijos, Milán y Sasha Foto: REUTERS

Por ahora, el juzgado deberá determinar si corresponde modificar el régimen de visitas que hay hora y establecer nuevas condiciones para los encuentros entre Piqué y sus hijos.

Shakira también quiso dejar clara su intención mediante un comunicado de sus representantes legales. El mensaje insistía en que su propuesta no buscaba reducir el tiempo que los pequeños pasan con su padre, sino repartir de manera más equilibrada el fuerzo de los viajes.

“Shakira pide que el esfuerzo no sea solo de los niños”, señala el escrito. Además, sus abogados precisaron que “la solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños comparten con su padre”.

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Entre las opciones que se plantearon estaba evitar los viajes frecuentes de corta duración y que, durante algunos periodos vacacionales de pocos días, fuera Piqué quien se desplazara hasta Miami.

De esta forma, la expareja continúa pendiente de una decisión que podría cambiar la dinámica de sus encuentros familiares. mientras tanto, los abogados del exfutbolista mantienen su postura y esperan que el juzgado dicte la resolución definitiva.