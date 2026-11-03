Preocupación por salud del papá de Shakira: la cantante habría viajado de urgencia a Barranquilla

La situación de salud de William Mebarak, padre de Shakira, habría vuelto a generar inquietud entre sus familiares. El hombre, de 95 años, presuntamente presentó una nueva complicación médica que habría requerido su traslado a un centro asistencial de Barranquilla, según información divulgada por medios internacionales como Telemundo y Prensa Libre.

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Por su parte, Univisión señaló que la cantante colombiana habría llegado el lunes 2 de noviembre al edificio donde viven sus padres, ubicado en el barrio Country de la capital del Atlántico. De acuerdo con ese medio, su desplazamiento se habría realizado en dos camionetas acompañadas por escoltas motorizados de la Policía.

Pese a que se desconocen detalles al respecto, hasta ahora, ni Shakira ni algún integrante de su familia se han pronunciado públicamente para confirmar o desmentir la información.

Entre tanto, versiones citadas por medios de comunicación indican que Mebarak estaría bajo atención en una unidad de cuidados intensivos, aunque este dato tampoco ha sido confirmado oficialmente.

SEMANA consultó con fuentes cercanas e informaron que el papá de la cantante se encuentra en casa, con sus respectivos cuidados de rutina.

William Mebarak Chadid y su hija Shakira Foto: Getty Images

La salud del padre de la artista ha atravesado varios episodios delicados en los últimos años. En 2024, fue ingresado a cuidados intensivos debido a una neumonía de gravedad y permaneció bajo supervisión médica durante varios días antes de recibir el alta.

Ese mismo año también enfrentó un diagnóstico de hidrocefalia, condición por la que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en el cerebro. Posteriormente, en mayo de 2026, volvió a ser hospitalizado tras presentar un episodio isquémico, relacionado con una reducción del flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Estos antecedentes han mantenido la atención sobre su evolución médica, mientras se espera que la familia entregue información oficial sobre su estado actual.