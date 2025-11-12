Suscribirse

Preocupación por el padre de Shakira: se revela la verdad sobre el estado de salud de William Mebarak

Después de varias especulaciones, fuentes cercanas a la familia de la artista se pronunciaron.

Redacción Semana
13 de noviembre de 2025, 3:54 a. m.
La barranquillera insiste en que su padre sea operado en Miami.
Miles de personas se han mostrado preocupadas en internet por la salud del padre de la cantante. | Foto: Getty Images

En los últimos días, miles de personas se han preocupado por el estado de salud de William Mebarak, el padre de Shakira, pues a través de distintas redes sociales, se ha especulado sobre una posible complicación médica que estaría poniendo en riesgo su vida.

A través de distintas plataformas, los fanáticos de la intérprete de Hips Don´t Lie, TQG y Antología han buscado respuesta ante las múltiples dudas, por lo que una persona cercana a la familia se pronunció y dio un parte de tranquilidad al público.

William Mebarak Chadid y Shakira
Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del padre de Shakira. | Foto: Getty Images

En entrevista con los periodistas de la revista Hola, una fuente de quien se protege su identidad manifestó: “Está en su casa y con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, desmintiendo la información que se ha venido compartiendo.

Esto generó una fuerte polémica en internet, pues se desconoce el propósito de las personas que se encargaron de circular el rumor y alterar a la comunidad de seguidores de Shakira, pues como la cantante lo ha hecho saber en varias ocasiones, los problemas de salud de su padre han sido uno de los momentos más complicados que ha tenido que atravesar en los últimos años.

Contexto: Él es el sobrino de Shakira, quien siguió sus pasos en la música: reveló el mejor consejo que ha recibido de la cantante

Por otro lado, la fuente agregó: “Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia”, y por el contrario, ha estado realizando varios conciertos en Bogotá y Perú a lo largo de las recientes semanas.

¿Cuáles son las complicaciones que ha enfrentado William Mebarak?

En el mes de febrero, antes de realizar la primera fase de conciertos en el territorio colombiano, Shakira llegó a la ciudad de Barranquilla en medio de una situación de emergencia que presentó la salud de su padre, William Mebarak.

En su momento, habló con RCN Radio, en donde reveló detalles cómo estaba su padre, pues había estado hospitalizado en una importante clínica de la capital del Atlántico y según reportes, estaría en un muy mal estado.

“Acaba de salir del hospital, está muy bien”, aclaró Shakira frente a las cámaras del medio de comunicación.

Tiempo después, se dio a conocer que el hombre de 94 años había venido sufriendo una significativa crisis de salud debido a un grave episodio de estrés.

Este malestar habría estado relacionado con los problemas legales que atravesaba su hija, en el contexto de su separación con el exfutbolista del Barcelona FC, Gerard Piqué.

Contexto: Shakira lanza su marca de cuidado capilar en Colombia: estos son los centros comerciales donde se venderá

Durante ese complicado período, toda la familia de Mebarak estuvo a su lado, brindándole apoyo y acompañamiento.

“El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, fue lo que comentó Shakira durante una entrevista exclusiva con la revista internacional de entretenimiento People.

