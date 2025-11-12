Preocupación por el padre de Shakira: se revela la verdad sobre el estado de salud de William Mebarak

En los últimos días, miles de personas se han preocupado por el estado de salud de William Mebarak, el padre de Shakira, pues a través de distintas redes sociales, se ha especulado sobre una posible complicación médica que estaría poniendo en riesgo su vida.

A través de distintas plataformas, los fanáticos de la intérprete de Hips Don´t Lie, TQG y Antología han buscado respuesta ante las múltiples dudas, por lo que una persona cercana a la familia se pronunció y dio un parte de tranquilidad al público.

Esto es lo que se sabe sobre el estado de salud del padre de Shakira. | Foto: Getty Images

En entrevista con los periodistas de la revista Hola, una fuente de quien se protege su identidad manifestó: “Está en su casa y con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, desmintiendo la información que se ha venido compartiendo.

Esto generó una fuerte polémica en internet, pues se desconoce el propósito de las personas que se encargaron de circular el rumor y alterar a la comunidad de seguidores de Shakira, pues como la cantante lo ha hecho saber en varias ocasiones, los problemas de salud de su padre han sido uno de los momentos más complicados que ha tenido que atravesar en los últimos años.

Por otro lado, la fuente agregó: “Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia”, y por el contrario, ha estado realizando varios conciertos en Bogotá y Perú a lo largo de las recientes semanas.

¿Cuáles son las complicaciones que ha enfrentado William Mebarak?

En el mes de febrero, antes de realizar la primera fase de conciertos en el territorio colombiano, Shakira llegó a la ciudad de Barranquilla en medio de una situación de emergencia que presentó la salud de su padre, William Mebarak.

En su momento, habló con RCN Radio, en donde reveló detalles cómo estaba su padre, pues había estado hospitalizado en una importante clínica de la capital del Atlántico y según reportes, estaría en un muy mal estado.

🇨🇴 | AHORA: Shakira llegó esta madrugada de miércoles a su natal Barranquilla, donde el jueves dará el primer concierto en Colombia de su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, pero no asistió al recibimiento que le tenían preparado sus seguidores en el aeropuerto debido a un… pic.twitter.com/5LIW560kya — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 19, 2025

“Acaba de salir del hospital, está muy bien”, aclaró Shakira frente a las cámaras del medio de comunicación.

Tiempo después, se dio a conocer que el hombre de 94 años había venido sufriendo una significativa crisis de salud debido a un grave episodio de estrés.

Este malestar habría estado relacionado con los problemas legales que atravesaba su hija, en el contexto de su separación con el exfutbolista del Barcelona FC, Gerard Piqué.

Durante ese complicado período, toda la familia de Mebarak estuvo a su lado, brindándole apoyo y acompañamiento.