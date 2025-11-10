Shakira es una de las cantantes colombianas más queridas y reconocidas a nivel mundial gracias a sus grandes éxitos como Whenever, whenever y su primer sencillo Hips don’t lie, que le permitieron consolidarse un referente de la música latina.

Gracias a su talento ha construido una sólida y admirable trayectoria musical, pues es una de las artistas femeninas con mayores ventas en el mundo, por lo que, su reconocimiento en la industria y los logros que ha obtenido son un ejemplo a seguir para muchos, como para Shafik Mebarak, su sobrino.

El familiar de la cantante barranquillera confesó en una entrevista con La Red Caracol que su gusto por la música se dio desde pequeño y decidió seguir los pasos de su tía, pero en el género urbano, sobre todo en el reguetón.

“La propuesta mía viene siendo lo que yo siempre he hecho con la música, que es contar una historia”, comentó.

Aunque, a sus 15 años conoció a productores y se le abrieron las puertas en la industria, Shakira ha tenido una gran influencia en su carrera, pues no solo lo ha apoyado, sino que también le exige y da consejos.

Shakif Mebarak es sobrino de Shakira. | Foto: Instagram @laredcaracol / @shafikmebarak

“El mejor consejo que yo he recibido de parte de ella te podría decir que fue, bueno, aparte de la disciplina, otra cosa que me dijo es que la puntualidad es muy importante. Ser una persona cumplida y seria con los negocios, con todo”, reveló.

El hijo del hermano de la compositora también manifestó su admiración por ella, destacando las habilidades que considera le han permitido continuar siendo una artista vigente y conquistando al público.

“Es muy alentador ver como un artista como ella puede, a través de los años, ajustarse al mercado sin perder su esencia, o sea, ser tan versátil con los géneros a los que ella entra y que su voz siempre se luzca. Es un gran ejemplo a seguir, no solo por eso, sino por su disciplina”, añadió.

Shafik mencionó que lo que más le parece importante, aparte de los valores que le ha enseñado su tía, es rodearse de buenas personas y ser feliz haciendo lo que le gusta.

Por último, manifestó que a pesar del peso y la fama que carga su apellido, quiere demostrar que, aunque, haya situaciones difíciles en la carrera que espera seguir construyendo, las podrá superar por sí mismo y lograr el éxito.