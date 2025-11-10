Shakira cautivó a millones de fanáticos con el espectacular cierre de la primera etapa de su gira Las mujeres ya no lloran tour, regresando a Bogotá para reencontrarse con el público colombiano que tanto anhelaba verla en vivo.

La artista barranquillera brilló en el escenario con su inconfundible estilo, sus éxitos musicales y un show lleno de energía, dejando claro por qué es una de las estrellas más reconocidas del planeta. Cada momento del concierto estuvo cargado de emoción y entusiasmo, mientras los asistentes registraban con sus celulares los instantes más memorables de la presentación del primero de noviembre, una noche que quedará grabada en el corazón de sus seguidores.

Sin embargo, un detalle que llamó la atención de los curiosos fue la presencia de una de las exparejas de Shakira, quien dejó registro de la experiencia que vivió desde el público de aquella velada.

Se trató de Gustavo Gordillo, quien sostuvo una relación con la barranquillera cuando eran muy jóvenes y apenas iniciaban sus carreras musicales. Este hombre ganó popularidad en la industria musical luego de pertenecer a Poligamia, donde compartía con Andrés Cepeda, César López y Juan Gabriel Turbay.

El músico fue captado en el show de la celebridad internacional, dejando una dedicatoria en redes sociales, en la que hablaba de este crecimiento profesional y artístico que la ubicó donde está en la actualidad.

“La coreografía técnica de tu concierto es una joya, demasiado arte en un evento tan emotivo. Siento mucho orgullo por haber sido testigo de todo tu crecimiento. Siempre es un placer verte”, escribió en el pie de foto.

Vale la pena recordar que, semanas atrás, Gustavo Gordillo concedió una entrevista a Jorge Barón, en la que comentó un poco sobre su relación amorosa con la cantante. El artista fue claro en que todo ocurrió en los años noventa, precisamente cuando eran jóvenes.

“Fuimos novios por allá en el año 96 y éramos muy pelados, ella tenía una carrera por hacer y yo también. Yo me fui del país, ella comenzó a hacer su primera gran gira internacional, ahí quedó todo, y nos seguimos hablando, retomamos el contacto después de una vida entera para cada uno”, comentó en la charla.

“Siempre una mujer muy inteligente, tenía clarísimo qué debía hacer con su carrera, una mujer comprometida, supremamente talentosa, [siempre tendré] las mejores palabras de ella, por supuesto”, agregó.

Al referirse a si alguna canción de la famosa era sobre él, indicó que había detalles que resonaban sobre su vínculo.