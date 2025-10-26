Incómodo momento en concierto de Shakira en Cali; fanática habría cometido ‘chasco’ en pleno show

Shakira continúa consolidando su éxito en 2025 con una gira mundial que la ha llevado a reencontrarse con millones de seguidores que esperaban con emoción verla nuevamente sobre el escenario. La artista ha deslumbrado en cada ciudad que visita, dejando claro que su energía, talento y esencia latina siguen intactos.

Tras casi dos décadas sin presentarse en Cali, la intérprete barranquillera volvió a pisar suelo vallecaucano, despertando una gran expectativa entre sus admiradores. La cantante ofreció dos espectáculos inolvidables los días 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, donde hizo vibrar a los asistentes con su inconfundible ritmo y carisma.

Más allá del impacto artístico, la llegada de Shakira representa un impulso importante para la economía local, pues su paso por la ciudad atrae visitantes nacionales e internacionales, generando movimiento en sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio. Su regreso no solo marca un momento histórico para la música, sino también una oportunidad de crecimiento y proyección para toda la región.

Sin embargo, el concierto del 25 de octubre se vio rodeado por reacciones que se dieron al presenciar una especie de chasco que ocurrió al inicio. Muchos comentaron imágenes que se hicieron virales, donde una mujer tuvo detalles que no debía.

De acuerdo con lo registrado por los asistentes, Shakira repitió su gran entrada al escenario vestida de plateado, acompañada de varias personas que iban similar a ella con lentes oscuros. Esta caminata iba de cerca a los fanáticos, quienes podían verla sonreír y disfrutar de este reencuentro.

Esta llegada se veía en las pantallas grandes del show, permitiendo que las personas de las gradas observaran lo que estaba pasando en esa zona del lugar. Al ser una situación en vivo, se observó cómo la producción abría el paso y grababa el arranque.

Lo que causó desconcierto en el público fue la actitud que tuvo una de las invitadas en medio de la pasarela, pues cruzó límites que habría en el marco del evento. La mujer iba junto a la barranquillera y terminó saliéndose del protocolo establecido, detonando molestia.

Aquella persona se adelantó a la cantante ante los lentes que rodeaban el instante, pasando la línea que se tenía presente en todos los conciertos. La joven estaba eufórica y feliz, pero cometió errores que muchos reprocharon.

Según se detalló, la mujer se quitó los lentes oscuros que debía llevar en todo momento, además de que sacó su celular para grabarse en medio de ese recorrido. Al mostrar el móvil, comenzó a registrar esta oportunidad, sin importar lo que le habrían explicado los integrantes de la producción.

Este acontecimiento generó una ola de opiniones en espacios como X, donde los usuarios recriminaron el comportamiento de la invitada. Varios quisieron saber de quién se trataba, pues no debía ser abusiva con el tiempo que desfiló junto a Shakira.

“¿Quién fue la atrevida que se le adelantó a Shakira en la caminata y tras de eso se quitó las gafas y se grabó? Chicos no sean así”, escribió una usuaria, dejando las imágenes.

Otras personas defendieron a la persona, asegurando que no había cometido ninguna equivocación, pues era parte de la felicidad del momento.