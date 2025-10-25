Periodista español confesó verdad sobre Shakira y Piqué; dejó en evidencia detalle de la infidelidad con Clara Chía: “Algo serio”

Shakira y Gerard Piqué protagonizaron una de las rupturas más comentadas del 2022, luego de más de una década juntos. La pareja, que inició su relación en 2010, decidió poner fin a su historia y seguir caminos separados, marcando así el cierre de una de las uniones más mediáticas del mundo del entretenimiento.

La separación no solo acaparó titulares internacionales, sino que también generó una ola de reacciones entre fanáticos y medios, que siguieron de cerca cada detalle del distanciamiento entre la artista colombiana y el exfutbolista español.

Sin embargo, pese a que ambos han salido del ojo mediático por esta ruptura, algunos medios continúan esclareciendo detalles de lo ocurrido años atrás, donde se mencionaban versiones de cómo Shakira descubrió la infidelidad.

Recientemente, un periodista español fue foco de miradas tras una confesión que hizo en un formato audiovisual. El europeo contó la verdad detrás de la supuesta mermelada, la cual habría servido para descubrir a Clara Chía.

Javi de Hoyos, reconocido comunicador, estuvo en Poco se habla, de Xuso Jones y Ana Brito, charlando sobre noticias que tomaron fuerza en el mundo. El hombre comentó una situación que pocos sabían, y que fue un detonante internacional.

De acuerdo con lo que reveló, la versión de la mermelada fue un invento que salió del programa Socialité, donde él trabajaba, debido a especulaciones que hicieron por el video musical de Te Felicito. El presentador comentó de qué base partió este escenario, teniendo en cuenta que los clips de Shakira siempre tenían indirectas.

“¿Te puedes creer que lo de la mermelada es una tontería que nos invitamos en ‘Socialité’ y que llegó a nivel internacional?”, dijo.

“Por favor, ponte a ver qué cosas muestra en la nevera y vamos a rastrear porque igual Shakira nos está mandando una indirecta”, relató, señalando que le pidió a un redactor que analizara las imágenes.

Javi de Hoyos agregó que esta historia salió a la luz como una teoría nada más, pero, poco a poco, comenzó a tomar fuerza mediática, al punto de que se consideró la realidad de dicha infidelidad. Muchos creyeron que esto era lo que había pasado, pese a que luego fue desmentido por la propia Shakira, quien lo consideró “una tontería”.

“Una teoría que hicimos pero que la gente se tomó como algo serio”, concluyó.