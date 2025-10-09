Político estadounidense arremetió contra Shakira, “si las cosas están tan mal, entonces vete”

A pocos días de presentarse de nuevo en su tierra natal, Shakira es el centro de atención luego de que un legislador estadounidense arremetiera públicamente en su contra.

Se trata de Derrick Evans, exmiembro de la Cámara de Delegados de Virginia Occidental en EE. UU. por el distrito 19 y militante del Partido Republicano, quien se refirió a Shakira por una entrevista que concedió a la cadena británica BBC y en la que expresó sentir “miedo constante” por ser inmigrante en Estados Unidos.

La entrevista de Shakira con la BBC se realizó en medio de su exitosa gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”, y en ella la cantante habló sobre su experiencia personal como inmigrante que llegó a Estados Unidos a los 19 años.

Colombian singer-songwriter Shakira, who is currently on tour in the US, has spoken to the BBC about her personal experiences as an immigrant in the country.



🎧 The Explanation on US President Trump's immigration crackdown https://t.co/blR4SkPf0Y pic.twitter.com/SFRd31Z0jo — BBC World Service (@bbcworldservice) June 13, 2025

Shakira relató las dificultades iniciales, la sensación constante de inseguridad y la exigencia que implica desempeñarse en un país extranjero, pero también resaltó su crecimiento personal y profesional. Estas declaraciones fueron interpretadas por Evans como una contradicción debido a la posición económica y fama internacional que la artista posee.

Derrick Evans, legislador trumpista, arremetió contra Shakira: “Si las cosas están tan mal, entonces vete” | Foto: https://evansforwv.com/

Evans saltó a la fama por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, un episodio polémico que marcó su carrera política y que estuvo vinculado con el apoyo al presidente Donald Trump.

En sus redes sociales, Evans criticó duramente a Shakira por sus declaraciones en la entrevista, recordando que la artista posee un patrimonio neto aproximado de 400 millones de dólares y cuestionando por qué, si su situación era tan difícil, no abandonaba el país.

Shakira: Living in the US as an immigrant is living with "constant fear"



She has a net worth of around $400 million. If things are that bad then LEAVE.



GTFO of my country or sit down & STFU.



pic.twitter.com/yJ0DsidkRJ — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) October 1, 2025

Su mensaje ha sido catalogado como agresivo luego de utilizar acrónimos populares en la jerga digital estadounidense como GTFO “get the fuck out” y STFU “shut the fuck up”, frases que se traducen como “lárgate” y “cállate la boca”.

El mensaje enviado a inicios de octubre de 2025 ha generado una ola de indignación entre seguidores de la cantante, quienes la han defendido y han resaltado su trayectoria artística como su franqueza para hablar sobre los retos de ser inmigrante.

Derrick Evans, originario de Virginia Occidental, fue electo para la Cámara de Delegados en diciembre de 2020, pero su mandato fue interrumpido abruptamente en enero de 2021 tras su participación en la violenta invasión al Capitolio en Washington D. C., evento que dejó un saldo de cinco muertos y una profunda crisis política en Estados Unidos.