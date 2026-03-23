Este será el estadio que acogerá los conciertos de Shakira en España: prevén miles de asistentes y una experiencia sin precedentes

La cantante barranquillera Shakira ofrecerá seis conciertos como parte de su residencia europea en Madrid, luego de añadir tres nuevas fechas en el espacio Iberdrola Music, ubicado en el distrito de Villaverde, los días 18, 19 y 20 de septiembre. En este recinto se instalará el denominado “Estadio Shakira”, una estructura diseñada por los organizadores para recibir a cerca de 50.000 asistentes en cada jornada.

Así, estos tres nuevos conciertos se añaden a los anunciados el viernes pasado -el 25, 26 y 27 del mismo mes-. Según informó el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustin Pérez Torres, uno de los arquitectos del recinto, el “Estadio Shakira”, que contará con 4 hectáreas y se ubicará dentro del recinto, ha sido diseñado específicamente para la ocasión por BIG-Bjarke Ingels Group.

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En cada concierto, la artista será protagonista de una experiencia, ‘Es Latina’, que durará doce horas: desde el mediodía hasta la media noche del día que termine el espectáculo.

Respecto a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien hizo un llamamiento para trasladar los conciertos a otro recinto porque el de Villaverde “sigue sin tener las condiciones necesarias”, el presidente de Live Nation señaló que es un espacio que ya ha sido hogar de citas como el festival Mad Cool y que estará “bien capacitado”, para después añadir que no va a “entrar en lo que dice uno u otro”.

Y en relación a la posibilidad de que la residencia de la cantante colombiana se amplíe hasta diez conciertos, tras deslizarlo el el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que Shakira no va a dejar a sus fans sin la posibilidad de vivir esta residencia.

“Es cuestión de si ella está dispuesta a hacer 10 experiencias únicas”, precisó.

Además, el espacio que va a acoger los conciertos de Shakira, ha alojado, entre otros, al festival Mad Cool. El pasado septiembre, la jueza de Instrucción número 34 de Madrid abría un juicio oral contra el administrador único del Mad Cool y la propia mercantil por la presunta comisión de un delito contra el Medio Ambiente en relación al ruido generado durante la edición de 2023.

Shakira no va a dejar a sus fans sin la posibilidad de vivir esta residencia. Foto: Fotos: Liliana Estrada

Sobre la posibilidad de recibir multas, el presidente de Live Nation aseguró que está “todo alineado” para la seguridad y que “muchos países pagarían, no multas, si no millones” por tener esta residencia.

“Muchos países del mundo que pagarían, no multa, pagarían millones y millones para poder tener un acontecimiento como este. Un acontecimiento como Shakira voy a decir que es 10 veces más importante que la Fórmula 1. Pero no entremos en esto. Tenemos que aprender un poquito más todos a ser agradecidos, como lo soy yo en este caso, de haber elegido España, para haberme permitido ser parte de este sueño”, añadió.

Concierto de Shakira en Medellin. Foto: Diego Andrés Zuluaga

Iberdrola Music será ‘Macondo Park’

Para esta residencia europea de la artista colombiana, el Iberdrola Music se renombra como recinto Macondo Park -en referencia a la novela ‘Cien años de soledad’ de Gabriel García Márquez-, con 40 hectáreas que servirán de escenario para las actuaciones antes, durante y tras los conciertos.

Al margen de estas seis citas, habrá exposiciones, gastronomía, literatura y experiencias culturales comisariadas por Shakira.

El arquitecto de este espacio aseguró que la colombiana ha participado en el diseño de Macondo Park, un lugar que no es permanente y que se montará y desmontará “en semanas”. Además, aseguró que en la pista podrá llegar a haber 20.000 personas, mientras que en grada 30.000.

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Sobre los costes del proyecto, Sagliocco señaló que “no se están mirando” y ha defendido que es “una gran celebración de la vida”.

Por otro lado, dentro del Macondo Park nacerá ‘Macondito’, una experiencia pensada para los más pequeños y que estará comisariada por los propios hijos de Shakira: Milan y Sasha.

Antes de la residencia en Madrid, la artista llevará ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ a países como Brasil. Será la artista principal del concierto Todo Mundo No Rio en la playa de Copacabana Beach (Rio de Janeiro), el 2 de mayo.

*Con información de Europa Press.