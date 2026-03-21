Dudas sobre la remodelación del estadio de Pereira: hay posibles irregularidades en tiempos de entrega

La Alcaldía de Pereira les prometió a sus ciudadanos el mejor estadio de Colombia y uno de los mejores de América Latina, comparado solamente con el Monumental, de River Plate; el del Inter, de Miami; el de Anfield, del Liverpool, y el Etihad Stadium, del Manchester City.

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Sin embargo, no ha podido convencerlos de los beneficios que, según esgrimen, arrojará la modernización del Hernán Ramírez Villegas, en la que comprometió unos 25.000 millones de pesos.

Se espera que se vean reflejados en una pista atlética certificada por el máximo órgano internacional del atletismo, la World Athletics; que quede con uno de los gramados de más alto nivel, iluminación estándares Fifa para competencias internacionales, cámaras y sonido para eventos como no los hay en Colombia.

El proyecto comenzó desde el año 2024, cuando el alcalde Mauricio Salazar Peláez se comprometió con el proceso licitatorio. Luego de la adjudicación del contrato, el interventor firmó acta de inicio el 30 de julio de 2025, y el contratista, el 6 de noviembre.

El proyecto comenzó desde el año 2024, cuando el alcalde Mauricio Salazar Peláez se comprometió con el proceso licitatorio. Foto: CONCEJO DE PEREIRA

En ese entonces, las puertas del escenario le fueron cerradas al único equipo de fútbol profesional de la ciudad, el Deportivo Pereira. Lo estipulado era que las obras demoraran apenas 55 días. Pero no sucedió así. El tiempo de ejecución se extendería hasta el 31 de mayo de 2026, pero el miércoles, en una rueda de prensa, el ingeniero Óscar Alzate, encargado del proyecto, aseguró que las obras tomarán más tiempo.

“Estamos trabajando en adición y prórroga hasta el 3 de julio. El señor alcalde ha solicitado que, si vamos a tener estos niveles de modernización, realmente valga la pena la inversión y la ciudad tenga lo que se merece, que las inversiones que estamos realizando sean coherentes con el futuro de la ciudad, el futuro de este estadio”, dijo Alzate.

La nueva apuesta de la Alcaldía es que, además de la moderna pista atlética, la nueva grama, la iluminación, las cámaras y el sonido, el Hernán Ramírez Villegas también estrene silletería y se le renueve la cobertura del techo.

Sin embargo, los retrasos en las obras y hechos como que ni los equipos tecnológicos necesarios para la modernización han sido importados, según lo expuesto por Alzate, hacen que la gente no crea.

Fuentes consultadas por SEMANA indicaron sus dudas sobre la buena disposición del escenario para la realización del concierto de J Balvin del sábado 28 de marzo, incluso el del Grupo Firme, que se espera para el viernes 12 de junio.

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“Esa cancha parece un territorio bombardeado. Cómo van a acomodar a la gente ahí”, dijo una de las fuentes consultadas. Luis Carlos Rúa, el electo senador conocido como el Elefante Blanco por sus denuncias sobre obras fallidas en Colombia y pomposos detrimentos patrimoniales, cuestionó el proyecto y acusó al alcalde de abandonar la obra.

SEMANA conoció un oficio remitido por la Liga Risaraldense de Atletismo el 6 de mayo de 2025 a la secretaria de Deporte de Pereira, Sandra Milena Grajales, en el que la Liga cuestiona con argumentos el proceso sobre la pista de atletismo.

Así se encuentra el estadio del Deportivo Pereira con las remodelaciones en marcha. Gremios piden celeridad y contundencia para cumplir con los tiempos estimados. Foto: CONCEJO DE PEREIRA

“Se advierte entonces que se podría configurar una falta de planeación por parte de la entidad, dado que no se aporta un estudio técnico que incluya el análisis de conveniencia de los al menos seis (6) sistemas constructivos y 293 productos, que permita considerar la mejor opción de calidad/duración/sostenibilidad de los materiales para la pista de atletismo del estadio Hernán Ramírez Villegas”, señaló la comunicación.

En el documento, además, se afirmó que esa situación podría derivarse en investigaciones disciplinarias y fiscales “por no considerar situaciones previsibles y determinantes para una propuesta acorde y técnica suficientemente robusta que proporcione las soluciones que pretende la Secretaría de Deportes y Recreación de Pereira”.

SEMANA buscó al ingeniero Óscar Alzate Valencia para que hablara sobre el proyecto y respondiera por qué, si la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó 12 años por irregularidades en interventoría a las construcciones de vías secundarias cuando era secretario de Infraestructura de Risaralda, sigue al frente de esta obra clave. No obstante, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.