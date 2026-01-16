Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

El Deportivo Pereira ha enfrentado graves problemas desde hace varios meses, por cuenta de una situación financiera complicada. El club no ha podido pagar salarios, obligaciones laborales tanto a jugadores como a trabajadores internos durante varios meses del 2025.

Tras la situación, el Ministerio del Trabajo decidió imponer medidas cautelares por incumplimiento de obligaciones laborales, lo que llegó incluso a detener la actividad del club hasta que se cumpliera la ley.

Deportivo Pereira enfrenta una grave crisis institucional. Foto: Juan Sebastian Henao

Adicional a ello, la Superintendencia de Sociedades elevó un comunicado este 16 de enero informando sobre la situación actual del club deportivo, asegurando que sometió a control al Deportivo Pereira.

Dicha medida obedece a la verificación de una situación crítica de orden jurídico, contable y administrativo, que hace necesario aplicar el máximo grado de supervisión previsto por la ley para proteger la estabilidad de la empresa.

¿Qué implica el acto de control de la Supersociedades?

Es importante hacer énfasis en que el acto de control implica amplias facultades por parte de la Superintendencia de Sociedades, entre ellas la posibilidad de impartir órdenes, exigir planes de mejoramiento, autorizar o restringir determinados actos y operaciones, y realizar un seguimiento permanente a la gestión de los administradores.

Superintendencia de Sociedades se pronunció frente a la situación del equipo. Foto: SuperSociedades

Estas atribuciones buscarían asegurar el cumplimiento del marco legal, la transparencia en la información financiera y la adopción de correctivos oportunos frente a los riesgos identificados.

La finalidad de la medida, de acuerdo con la Supersociedades, es propiciar la recuperación integral de la empresa, mediante un acompañamiento más detallado y técnico que permita corregir las debilidades detectadas y fortalecer su gobierno corporativo. El control facilita una vigilancia cercana y preventiva, orientada a restablecer la normalidad operativa y la sostenibilidad de la sociedad en el tiempo.

El Deportivo Pereira enfrenta una grave situación. Foto: Cristian Bayona

“El sometimiento a control del Deportivo Pereira F.C. S.A. pretende la protección de los diferentes grupos de interés que interactúan con esta empresa a través de acciones preventivas y correctivas que propicien un mejor gobierno corporativo y la adopción de estrategias efectivas de recuperación”, precisó Billy Escobar, superintendente de Sociedades.