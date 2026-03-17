Economía

Unas 391 empresas se quebraron en 2025, según datos de la SuperSociedades: han sido más de 1.000 en los últimos 4 años

Estos son los datos consolidados de la entidad reguladora.

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Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 12:02 p. m.
Estos son los números de la Supersociedades.
Estos son los números de la Supersociedades. Foto: Getty Images

En Colombia, cada vez son más los emprendedores que se aventuran a crear empresa, ya sea para fortalecer sus finanzas a través de una inversión que paulatinamente les permita crecer, generar empleo y no depender de una sola fuente de ingreso. Aunque para muchos esta convicción es sostenible, lo cierto es que no siempre termina con un éxito.

En algunos casos, las empresas no logran sobrevivir al mercado, tras situaciones como un alto endeudamiento, problemas en el flujo de caja y liquidez, mala gestión y liderazgo, entre otros aspectos.

EE.UU.
Varias de las empresas colombianas han sucumbido ante una situación difícil. Foto: Getty Images

Tras esta situación, muchas se ven obligadas a entrar en liquidación judicial. Este es un proceso legal, ordenado por un juez o autoridad competente como la Superintendencia de Sociedades, mediante el cual se disuelve una empresa o se gestiona la insolvencia de una persona natural comerciante.

El objetivo de este proceso es vender los activos (bienes) de manera organizada para pagar las deudas con los acreedores, siguiendo un orden de prioridad establecido, cuando la reorganización no es posible.

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Recientemente se conoció el dato sobre el número de empresas que han quebrado en los últimos años, situación que ha generado una alta preocupación para los empresarios. Es importante recordar que cerca del 99,5% del tejido empresarial colombiano son micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que esta situación golpea directamente a las familias colombianas y no a los grandes conglomerados.

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Esto dice la Supersociedades. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la información de la SuperSociedades, en 2025 fueron 391 las empresas que entraron en proceso de insolvencia liquidatoria. La cifra fue menor a la del 2024, año en el que se registraron 459 empresas.

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En 2023, la cifra fue menor que la de 2024, pues la cifra se consolidó en 213 y en 2022 el número quedó en 193. Si se realiza una suma de las empresas quebradas durante los últimos 4 años, son 1.256 las empresas que se han visto obligadas a cerrar, cifra que resulta alarmante para muchos.

Si se analiza la cifra por ciudades, Bogotá fue la que más tuvo empresas en este proceso. Detrás siguió

Empresarios - Quiebra - Confianza Baja
La liquidación judicial es una de las situaciones más difíciles para las empresas. Foto: Getty Images