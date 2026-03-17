Avianca aterriza en la MLS de EE. UU.: llega por lo alto y se convierte en ‘partner’ oficial de Orlando City y Orlando Pride

Avianca, una de las aerolíneas más importantes en Colombia y más reconocidas en el mundo, voló por todo lo alto y aterrizó en la MLS de Estados Unidos. La compañía aérea llega como socio oficial internacional de los equipos Orlando City Soccer Club y Orlando Pride de la National Women’s Soccer League (NWSL).

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SEMANA tuvo la oportunidad de estar presente en primera fila en el anuncio oficial, que se realizó en el Aeropuerto Internacional de Orlando en Florida.

Con esta decisión, la aerolínea acompañará a los equipos en los 32 partidos locales que disputarán durante esta temporada, tanto en la categoría masculina como en la femenina, en el estadio Inter&Co, que actualmente cuenta con una capacidad para 25.000 personas.

Jarrod Dillon, presidente de Operaciones Comerciales del equipo norteamericano, se mostró muy contento con esa alianza. “Quiero agradecer a todas las personas que han trabajado en Avianca Airlines detrás de escena para hacer esto posible, así como a todo el personal de Orlando”, comentó.

“Es un gran placer y un orgullo representarlos aquí; los haremos sentir muy orgullosos y también nos divertiremos mucho en el proceso. (…) Juntos trabajaremos arduamente para dar a conocer Avianca a nuestros aficionados en todo el mundo, en nuestro estadio, a través de activaciones con fans y en nuestras plataformas digitales, llegando a millones de seguidores en el camino”, añadió.

Anuncio oficial de la alianza entre Avianca y Orlando City. Foto: Semana

De esta forma, la organización aérea seguirá apoyando el deporte, pero ahora consolidándose específicamente en el fútbol, con lo que buscará posicionarse como dinamizadora de la cultura y la pasión.

Katherine Stradaioli, vicepresidenta de Customer Delivery de Avianca, habló con SEMANA sobre lo que significa este gran paso que da la aerolínea y explicó que uno de los pilares que permitió esta unión es que ambos, tanto empresa como equipo, comparten valores que los representan.

“Ambas somos compañías que nos enfocamos en la gente y en la accesibilidad, llegar a más personas y poder conectar los sueños de la gente: nosotros volando y ellos a través de los partidos que disputan”, manifestó.

La vicepresidenta recordó que Colombia es un país futbolero por naturaleza, por lo que es otro aspecto que conecta de gran forma a Avianca y a Orlando.

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Además, también destacó la presencia que tiene la empresa aérea en esta zona de Estados Unidos, pues solo desde Florida se cuenta con más de 100 vuelos semanales a Colombia, Ecuador y Centroamérica.

“Vamos a hacer todo lo posible para hacer todo el mayor ruido que podamos, no solamente en Estados Unidos, sino en Colombia, y así poder seguir generando este amor por el fútbol desde Avianca, pero ahora hacia este equipo en particular”, añadió en conversación con SEMANA.

Por su parte, Rolando Damas, responsable nacional y director de ventas para Norteamérica, remarcó la forma en la que Avianca ha intentado conectar su marca con el mundo del fútbol y, por lo mismo, vieron en la alianza con Orlando City una oportunidad única.

Con esto, según le dijo a SEMANA, buscarán atraer la comunidad local y latinoamericana, recordando que en el conjunto estadounidense hay representación de varios países. “Hay una combinación de latinoamericanos y esa conexión cultural con los viajes es muy importante”, señaló.

Avianca espera generar mucha más presencia de marca en Estados Unidos gracias a este acuerdo. Foto: Suministrada

En ese sentido, remarcó que es un gana gana para los dos: Avianca generará más presencia en Estados Unidos, mientras que Orlando City será mucho más conocido en Colombia y otros países vecinos.

“Esto nos ayuda a posicionar más la marca y llevar a que el cliente, no solo latino, sino americano, piense y conozca a Avianca. Eso es lo importante para nosotros. Esperamos que ambos crezcamos y tengamos más presencia. (…) A la final de todo va a ser mucha visibilidad”, complementó.

Avianca, con esta alianza, abre un nuevo capítulo en su historia y buscará que el Orlando City y el Orlando Pride vuelen por todo lo alto en la MLS de Estados Unidos.