Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

La aerolínea posicionó al país como destino líder en el mundo: entre 2023 y 2025 más de 17 millones de viajeros internacionales llegaron en sus aviones, que se han consolidado como elementos de transformación

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 7:48 a. m.
La conectividad también cumple una función social. La aerolínea ha transportado órganos para trasplantes, brigadas médicas y ayuda humanitaria hacia territorios apartados. Foto: Avianca - API

La geografía de América Latina ha hecho del transporte aéreo un habilitador directo de desarrollo económico y cohesión territorial. En ese escenario, Avianca ha consolidado un modelo que entiende la red aérea más allá de lo operativo.

Ese enfoque se materializa en una red robusta. Al cierre del último año, Avianca consolidó 160 rutas hacia 83 destinos en 28 países, incluyendo trayectos regionales en los que es el único operador.

Esta capilaridad permite integrar mercados, facilitar la movilidad de millones de personas y sostener economías que dependen del transporte aéreo para crecer.

En Colombia esa red tiene un impacto directo. Entre 2023 y 2025, más de 17 millones de viajeros internacionales llegaron al país en aviones de Avianca. La cifra refleja el impulso al turismo, la dinamización de los negocios y el posicionamiento de Colombia como el destino número uno de Suramérica.

Cada nueva ruta activa cadenas productivas en sectores como hotelería, comercio y servicios, al tiempo que acerca regiones apartadas a oportunidades económicas. La conectividad aérea se convierte así en una herramienta de competitividad y desarrollo territorial.

Crecer de manera sostenible

La expansión de la red ha estado acompañada por disciplina operativa y eficiencia. En tres años, Avianca incrementó su flota de 120 a 150 aviones, y amplió su capacidad para responder a la demanda regional.

En la aviación pocas ecuaciones son tan exigentes como expandir la capacidad y, a la vez, reducir la huella ambiental. En un periodo de cinco años, la aerolínea aumentó su capacidad en 18,1 % mientras redujo cerca de 20 % la intensidad de emisiones por asiento-kilómetro, una de las métricas más rigurosas de la industria. Este equilibrio exige decisiones consistentes en flota, optimización de rutas y ejecución técnica.

En 2025, Cirium reconoció a Avianca como la aerolínea número uno a nivel global en crecimiento de capacidad con mejora simultánea en intensidad de emisiones, siendo la única aerolínea latinoamericana incluida en este ranking. El reconocimiento subraya la complejidad de crecer reduciendo el impacto ambiental por pasajero transportado.

Las personas detrás de la red

La operación se sostiene en el talento. Avianca cuenta con más de 15.000 empleados a nivel global, cerca del 70 % en Colombia, convirtiéndose en un actor relevante en la generación de empleo.

La conectividad también cumple una función social. La aerolínea ha transportado órganos para trasplantes, brigadas médicas y ayuda humanitaria hacia territorios apartados. A través del Banco de Millas de Avianca y Lifemiles, y en alianza con 29 organizaciones sociales y ambientales se ha movilizado un apoyo que ha beneficiado a más de 53.000 personas en Colombia y América Latina.

En un entorno en el que conectar significa acceder, la escala y el alcance de Avianca confirman su papel como uno de los principales habilitadores de oportunidades para Colombia.

*Contenido elaborado con el apoyo de Avianca.

