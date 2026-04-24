Clínica del Country lidera la salud con innovación, cercanía y confianza

Bogotá no sería la misma sin la Clínica del Country, y ese vínculo, construido desde el cuidado y la cercanía, la ha llevado no solo a ocupar un lugar en el top of mind de los colombianos, sino también en su top of heart.

A través de un modelo que prioriza la confianza, la cercanía, la excelencia médica y la innovación, la Clínica del Country continúa avanzando para hacer de la atención clínica una experiencia cálida que beneficie a los pacientes y sus familias.

“El paciente siempre está en el centro del servicio”. Bajo esta consigna, la Clínica del Country, uno de los centros médicos más prestigiosos del país, ha construido un enfoque que trasciende el reconocimiento. Se trata de un modelo profundamente humano, en el que la confianza y la cercanía con los pacientes rigen todas las decisiones.

Respaldados por los más altos estándares de calidad médica, sus servicios no solo priorizan la atención del paciente, sino también el acompañamiento a sus familias. “Uno de nuestros focos principales es la relación con el paciente, desde el momento en el que llega hasta cuando se va”, afirmó Juan Manuel Ospina, gerente general de la Clínica del Country, quien destacó la información clara como uno de los factores más valorados por los usuarios, según mediciones internas de la institución.

Clínica del Country, uno de los centros médicos más importantes de Bogotá y Colombia. Foto: Clínica del Country - API

La Clínica cuenta con un equipo dedicado exclusivamente a trabajar en la experiencia de los pacientes y sus familias. “Queremos que se sientan bien atendidos e informados, especialmente en los momentos de mayor tensión”, señaló Ospina, quien también es gerente de la Clínica La Colina.

Por eso, la confianza ha sido un factor determinante en su trayectoria. “Nosotros vivimos de esa confianza que hemos construido por más de 60 años. Aquí llegan pacientes de todos los rincones del país y del mundo porque saben que van a recibir atención de calidad, información clara y un trato humano”, aseguró.

Ese trato cercano no es su único diferencial. La Clínica del Country y la Clínica La Colina, ambas del mismo grupo empresarial, han fortalecido la formación permanente de sus colaboradores a través de programas como ‘Memorables’, una iniciativa que promueve una atención empática y excepcional. “El paciente es un ser humano en un momento vulnerable, y todos esperan ser tratados con amabilidad y calidez. Esos detalles hacen la diferencia”, agregó Ospina.

Hoy, ese mismo vínculo emocional con la ciudad sigue siendo el motor de su evolución. El cariño y la confianza de los bogotanos impulsan a la Clínica a modernizarse, a reunir a los mejores especialistas y a fortalecer un modelo de atención centrado en lo más importante: la vida.

Ahora que la Clínica del Country fue reconocida como una de las instituciones de salud con mayor top of mind en el país, su gerente resalta su papel protagónico en la atención de alta complejidad en Bogotá. “Creo que la Clínica no se imagina sin Bogotá y la ciudad no se imagina sin la Clínica del Country. Es un emblema de la capital”, afirmó.

Innovación y tecnología

Junto a su enfoque humano, la Clínica ha impulsado un ambicioso proceso de inversión tecnológica, orientado a mejorar diagnósticos y aumentar las tasas de éxito en los procedimientos.

En el último año, incorporó el robot da Vinci Xi, una tecnología mínimamente invasiva que permite realizar intervenciones complejas con mayor precisión y control. En solo un año, se han llevado a cabo más de 200 cirugías robóticas con cero mortalidad, un hito que refleja el nivel de excelencia médica alcanzado.

La innovación y la tecnología son para la Clínica del Country pilares fundamentales de sus estrategias. Foto: Clínica del Country - API

“Son 200 historias de éxito, 200 familias que hoy están más tranquilas”, destacó Ospina.

Cada año, la Clínica realiza en promedio más de 13.600 cirugías, atiende cerca de 84.600 urgencias, 21.800 consultas externas, 136.800 estudios de imágenes diagnósticas y 14.600 hospitalizaciones, gracias al trabajo de cerca de 1.800 colaboradores.

A esto se suman innovaciones como el microscopio Leica M530 OHX, herramienta revolucionaria que permite a neurocirujanos realizar intervenciones con gran precisión, la biopsia de próstata por fusión, uno de los angiógrafos más avanzados de América Latina y el mamógrafo con contraste, equipo de última generación para la detección temprana del cáncer de mama.

“Estas inversiones no responden solo a criterios financieros, sino a una decisión profundamente humana, escuchar a nuestros especialistas y entender las necesidades de nuestros pacientes”, subrayó el gerente.

Más inversión, más impacto

Para 2026, la Clínica proyecta nuevas inversiones en especialidades como urología, gastroenterología, ginecología, oncología y en cirugías como en trasplante de médula ósea.

Con tecnología de punta, la Clínica del Country se consolida como una gran referente en salud. Foto: Clínica del Country - API

Además, avanza en 26 objetivos de sostenibilidad enfocados en impacto ambiental, social y de gobernanza. Entre ellos, la intervención integral de un municipio en Boyacá, donde apadrinarán un hospital de segundo nivel y liderarán brigadas de prevención, especialmente en cáncer de mama.

De esta manera, la Clínica del Country continúa consolidándose como uno de los grandes referentes del sector salud en Colombia, al integrar experiencia, innovación y excelencia médica con un valor que la distingue: un vínculo genuino con las personas.

Porque más allá de ser una de las marcas más recordadas del país, es, y seguirá siendo, parte esencial de la historia, la confianza y el corazón de Bogotá.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Clínica del Country.