De producto a propósito: la apuesta que posicionó a AV Villas entre los colombianos

Que AV Villas se ubique hoy entre los cinco bancos más recordados por los colombianos no es fruto de una campaña más visible, sino de una estrategia más coherente. A finales de 2024, la marca decidió algo poco común en el sector financiero al dejar de competir solo desde el producto o el mensaje, y asumir con convicción su poder de marca como el co‑worker de los colombianos.

Ese papel tomó forma a través de Co‑banking, una plataforma estratégica que conectó mercadeo, negocio, sostenibilidad, reputación y responsabilidad social bajo la lógica de trabajar hombro a hombro con las personas, las empresas y las instituciones del país. No fue una promesa aspiracional, sino una transformación real de cómo el banco se relaciona con sus públicos.

En sostenibilidad hacer Co‑banking se tradujo en decisiones concretas. AV Villas avanzó en la integración de criterios ASG en su operación y cadena de valor, fortaleciendo la evaluación a proveedores, reduciendo su huella ambiental y promoviendo prácticas de ecoeficiencia. Al mismo tiempo, el banco amplificó su impacto social con iniciativas enfocadas en educación, inclusión y desarrollo comunitario, acompañando proyectos en regiones del país, apoyando a miles de familias y trabajando de la mano con aliados sociales para generar valor más allá del negocio.

AV Villas amplificó su impacto social con iniciativas enfocadas en educación, inclusión y desarrollo comunitario. Foto: AV Villas - API

La lógica de co‑crear también se reflejó en el portafolio. En 2024 y 2025, AV Villas lanzó nuevos productos pensados desde los intereses reales de las personas. La tarjeta de crédito Santa Fe conectó con la pasión de los hinchas; la tarjeta CarroYa fortaleció el vínculo con clientes del ecosistema de movilidad, y los beneficios de nómina evolucionaron para ofrecer soluciones más simples, digitales y útiles para empleados y pensionados, reforzando la relación con quienes reciben el fruto de su trabajo mes a mes.

Esa misma visión impulsó una apuesta decidida por la transformación digital. El banco fue protagonista en la implementación del sistema de pagos inmediatos Bre‑B, liderando su adopción con una estrategia pedagógica que facilitó el uso de llaves digitales y aceleró la inclusión financiera. Hoy, más de un millón de clientes utilizan este ecosistema para mover su dinero de forma inmediata, segura y sencilla.

En sus canales el avance fue estructural. En 2025 se lanzó App Empresas, fortaleciendo la experiencia financiera de pymes, entidades e instituciones, y se consolidaron la app y la web de personas, que hoy permiten realizar más de 170 transacciones desde cualquier lugar. La banca dejó de ser un espacio físico para convertirse en un compañero permanente de trabajo.

Uno de los hitos más relevantes fue el crecimiento de la banca oficial e institucional. AV Villas trabajó de la mano con regiones, departamentos y municipios gestionando recursos públicos, respaldando proyectos locales y fortaleciendo la infraestructura financiera del país. Al cierre de 2025, este segmento alcanzó saldos promedio por 5,4 billones de pesos, consolidándose como un pilar estratégico del banco y como un aliado clave del desarrollo territorial.

Con una inversión publicitaria menor a la de los grandes jugadores, AV Villas logró crecimientos contundentes en negocio, escaló posiciones en awareness y consolidó una presencia mental competitiva. Pero, más importante aún, fortaleció su reputación como un banco cercano, coherente y comprometido.

Estar hoy entre las marcas más recordadas del país confirma una verdad esencial: cuando una marca entiende su rol y lo cumple con hechos, la recordación no se compra, se construye. AV Villas está convencido de que cuando se trabaja en equipo se construyen relaciones duraderas, proyectos sostenibles y progreso real para Colombia.

*Contenido elaborado con apoyo de AV Villas