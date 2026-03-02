AV Villas, Mastercard e Independiente Santa Fe presentaron una nueva tarjeta de crédito dirigida a los seguidores del club capitalino, en una alianza que combina identidad deportiva y servicios financieros.

El producto, denominado Tarjeta de Crédito Santa Fe – AV Villas, incorpora beneficios asociados al equipo y mecanismos tradicionales de pago.

La iniciativa se suma a la tendencia de entidades financieras que buscan conectar con comunidades específicas, en este caso los hinchas del conjunto ‘cardenal’.

Entre los beneficios anunciados están la compra de abonos sin intereses, un 5 % de cashback en la Tienda Cardenal, acceso a las experiencias Aval y la acumulación de puntos en programas de recompensas.

Durante el lanzamiento, el presidente de AV Villas, Gerardo Hernández, explicó el enfoque del producto: “Queremos que el hincha sienta que esta tarjeta es más que un medio de pago. Es un símbolo que lo identifica como parte de la generación de un equipo supercampeón y además con beneficios para su economía personal”.

Por su parte, Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, señaló que la alianza busca facilitar el acompañamiento masivo de la afición en torneos locales e internacionales, incluyendo la Liga y la Copa Libertadores.

Santa Fe acumula 22 títulos en sus 85 años de historia, entre ellos 10 ligas y una Copa Sudamericana, elementos que hacen parte del posicionamiento del club.

La tarjeta podrá solicitarse de manera digital o en oficinas físicas del banco. Más allá del componente emocional, la apuesta refleja cómo el sector financiero continúa explorando alianzas con marcas deportivas para fortalecer la fidelización y ampliar su alcance en públicos segmentados.