Presidente de la Fifa salió salpicado en la polémica de Santa Fe y Nacional: “Urgentemente”

El cuadro cardenal se pronunció con una curiosa queja formal ante la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol.

Sebastián Clavijo García

26 de febrero de 2026, 2:51 p. m.
Santa Fe pide que el árbitro Diego Ulloa pite la final del Mundial 2026
Santa Fe pide que el árbitro Diego Ulloa pite la final del Mundial 2026 Foto: Colprensa y Getty Images

Independiente Santa Fe no se quedó callado tras lo que considera como una injusticia en el partido contra Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-I.

Eduardo Méndez, presidente del conjunto capitalino, envió una queja formal a instancias de la comisión arbitral y mencionó hasta al presidente de la Fifa.

“Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la Fifa y al Sr. Gianni Infantino el perfil del árbitro designado, al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención de que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso para dirigir la final de este certamen”, arranca la misiva.

En tono sarcástico, Méndez aseguró que el árbitro Diego Ulloa debería ser considerado para el Mundial 2026 y, de paso, para la final del certamen que se disputará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Diego Ulloa, árbitro de Santa Fe vs. Atlético Nacional
Diego Ulloa, árbitro de Santa Fe vs. Atlético Nacional Foto: Win Sports

Santa Fe no dirigió ningún comentario negativo contra Ulloa o sus asistentes. Por el contrario, pidieron que la Fifa los convoque a la Copa del Mundo por su buen trabajo en el campeonato local. “Asumimos que el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el VAR que participó en el partido Llaneros vs. Medellín”, agregó la queja.

“Consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que, para dicha cita mundialista, serán citados un mes antes y nuestra Liga ya no podrá contar con ellos”, finalizó.

Se conoció la sanción que le caería a César Haydar por decir que fue “más vivo” ante Santa Fe

La carta estaba firmada por puño y letra del presidente Eduardo Méndez, quien estuvo en el palco viendo el partido contra Atlético Nacional y, antes del pitazo final, bajó al terreno de juego.

Méndez no discutió con el árbitro dentro de la cancha y contuvo a sus jugadores para evitar que resultaran sancionados de oficio por el comité disciplinario de la Dimayor.

Carta de Santa Fe dirigida a la comisión arbitral de la FCF.
Carta de Santa Fe dirigida a la comisión arbitral de la FCF. Foto: Prensa Santa Fe

Hugo Rodallega y Daniel Torres, furiosos

Las reacciones vinieron después en la zona mixta. Hugo Rodallega, principal implicado en la jugada del gol anulado, se pronunció contra la decisión arbitral adoptada por Ulloa y ratificada en la cabina del VAR.

“Ahí está, quizás es la interpretación de él (Haydar). Me parece que es una forma de burlarse del arbitraje, pero eso son cosas que si yo hablo, me meto en un problema”, dijo el atacante vallecaucano.

Daniel Torres, que salió al mismo tiempo de Rodallega, secundó la opinión de su compañero. “El fútbol se juega con viveza… a los vivos hay que meterles mano. No nos corresponde a nosotros; hay entes que dicen ello y esperemos que pase. La acción habla por sí sola”, declaró el mediocampista.

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, prefirió no emitir opiniones sobre la actuación de Diego Ulloa y las jugadas polémicas que marcaron el partido ante Atlético Nacional.

