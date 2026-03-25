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Este es el dineral que tendría que gastar para completar el álbum Panini del Mundial 2026: cada vez es más costoso

Los amantes del fútbol están a la expectativa por la salida oficial del álbum, aunque tendrán que invertir bastante dinero.

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Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

25 de marzo de 2026, 11:57 a. m.
Álbum Panini y dinero colombiano.
Álbum Panini y dinero colombiano. Foto: Foto 1: Panini / Foto 2: Semana

Cada vez faltan menos días para que la pelota empiece a rodar y se dé el pitazo inicial del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

Salió a preventa el álbum Panini del Mundial 2026: precios y cómo comprarlo en Colombia

Los amantes ya están palpitando la fiesta del fútbol y dentro de poco sale el álbum de Panini, que se ha convertido en un indispensable en cada cita orbital.

Millones de personas en todo el mundo se dedican a llenarlo antes, durante y después de la Copa del Mundo, por lo que Colombia no es la excepción y mucho menos ahora que la tricolor hará parte del torneo.

La preventa ya inició y, pese a que faltan algunos días para su lanzamiento oficial, tanto en pasta dura como blanda, muchos ya comenzaron a hacer sus cuentas sobre cuánto dinero tendrán que invertir para llenarlo por completo.

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Álbum Panini contará con más de 900 figuritas relacionadas al Mundial 2026
Álbum Panini contará con más de 900 figuritas relacionadas al Mundial 2026 Foto: Caprtura a video de @PaniniAmerica

En comparación con ediciones anteriores, en esta oportunidad el costo para completar el álbum ha subido bastante por diferentes factores: deportivos, nacionales e internacionales.

De acuerdo con algunos estimados, una persona puede gastar más de un millón de pesos en su objetivo de llenarlo. Esto se contrasta con el año 2018, donde el total salía por un estimado de 700 mil pesos.

Álbum Panini Mundial 2026: preventa, salida al mercado, costo de caja, sobre, pasta blanda y dura

Un factor que se debe tener en cuenta es el aumento del precio de la caja, en la que vienen 104 sobres que contienen siete láminas, que prácticamente es un indispensable para completar el álbum. Por ejemplo, durante el Mundial de Rusia esta tuvo un costo de $260.000, pero en este 2026 se confirmó que valdrá $520.000.

Otro detalle importante es que esta edición será la más grande en la historia de los mundiales, teniendo en cuenta que aumentaron a 48 las selecciones participantes. En total, se tendrán 112 páginas y se necesitarán 980 stickers.

Álbum oficial del Mundial 2026
Álbum oficial del Mundial. Foto: Panini /FIFA

A estos factores también se les debe sumar lo que costará cada sobre individual, que también es necesario para intentar obtener todas las láminas, teniendo en cuenta que muchas saldrán repetidas.

Si bien no se tiene un costo estimado de cuánto dinero tendrá que invertir una persona para llenar por completo el álbum, pues en esta actividad también juega la suerte, como se dijo arriba, se podría necesitar una inversión de más de un millón de pesos.