Deportes

Salió a preventa el álbum Panini del Mundial 2026: precios y cómo comprarlo en Colombia

Los fanáticos del fútbol pueden adquirir desde ya la caja con 104 sobres y el álbum de pasta dura o pasta blanda.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

6 de marzo de 2026, 12:47 p. m.
Así luce el Álbum Panini del Mundial 2026
Así luce el Álbum Panini del Mundial 2026 Foto: panini

Faltando tres meses para el inicio del Mundial 2026, salió a preventa el álbum oficial elaborado por Panini. Desde ya está disponible para que los fanáticos de Colombia adquieran la caja con 104 sobres y los respectivos libros de stickers.

De acuerdo a los datos oficiales entregados en la página de la marca italiana, estos son los precios

  • Caja de 104 sobres: $ 520.000
  • Álbum de pasta dura: $ 49.900
  • Álbum pasta blanda: $ 14.900
Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Cabe recordar que para esta edición habrá varias novedades ya confirmadas por Panini. Cada sobre tendrá siete láminas en total, cuenta con 112 páginas y se necesitarán 980 stickers para llenarlo por completo.

Este cambio está relacionado con la participación de 48 selecciones y no 32 como venía siendo habitual. El álbum del Mundial 2026 supera por mucho al álbum de Catar 2022, que tuvo 670 láminas y 80 páginas.

Ciclismo

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Deportes

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

Deportes

Carlos Bacca avivó discusión por lo dicho del Nacional vs. Millonarios: los mandó a aprender

Deportes

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

Deportes

Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

Deportes

Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Deportes

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Deportes

Álbum Panini Mundial 2026: preventa, salida al mercado, costo de caja, sobre, pasta blanda y dura

Deportes

Panini puso a llorar a más de uno después del sorteo del Mundial 2026; colombianos se alistan para ‘cambiar monas’

Deportes

Álbum Panini, esto valdría llenarlo totalmente en Colombia: precios de los sobres y cuadernillo del Mundial 2026

Cómo comprar el álbum del Mundial 2026

Para adquirir el álbum en la fase de preventa, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Ingresar a la página oficial de la marca Panini.
  2. Clic sobre el lanzamiento de la preventa.
  3. Añadir los productos al carrito.
  4. Llenar los datos personales y la dirección de envío.
  5. Elegir medio de pago (tarjeta de crédito, débito, PSE o addi).
  6. Confirmar la compra.

La preventa también se encuentra disponible a través de la aplicación de Rappi y distribuidores autorizados por la marca.

Dejan ver la nueva camiseta de la Selección Colombia: filtran la alternativa para el Mundial 2026

Historia de Panini y su álbum del Mundial

El álbum del Mundial es una de las tradiciones que han perdurado en el tiempo y acompañan la recta final hacia el partido inaugural, programado en esta ocasión para el próximo 11 de junio de 2026.

Panini es una reconocida marca italiana que se creó en el año 1961 por un par de hermanos que tenían la idea de vender algo que la gente pudiera coleccionar.

Su salto al estrellato internacional se dio en el Mundial de México-1970, cuando lanzaron el primer álbum oficial y comenzaron una larga historia que hasta hoy se mantiene.

James Rodríguez apareció en el video del lanzamiento oficial del Mundial 2026
James Rodríguez apareció en el video del lanzamiento oficial. Foto: Panini América

Desde entonces es una tradición que vuelve a encenderse cada cuatro años y que en esta oportunidad contará con la edición más grande de todos los tiempos.

El precio sugerido al público para cada sobre será de 5.000 pesos, aunque en esta oportunidad contará con siete láminas en total y no con cinco como solía ser en los últimos años. Panini espera una buena respuesta de los fanáticos en todo el plante, incluido Colombia, donde tiene altas expectativas por el regreso de la Tricolor a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la Selección Colombia se perdió el Mundial de Catar 2022 y está regresando ocho años después de su última participación en Rusia 2018.

Más de Deportes

Ineos Grenadiers' Colombian rider Egan Bernal is pictured before the 13th stage of the 108th Giro d'Italia cycling race of 180kms from Rovigo to Vicenza on May 23, 2025. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Empeora la situación de Egan Bernal: medio italiano puso fin al misterio y delató a Ineos

Luis Díaz en el momento justo que le pegó al balón para un nuevo gol con Bayern Múnich

Exquisito gol de Luis Díaz: sin dejarla caer con Bayern Múnich la mandó a guardar en Bundesliga

Wilton Sampaio se llevó los aplausos tras arbitrar Nacional vs. Millonarios en Sudamericana

Carlos Bacca avivó discusión por lo dicho del Nacional vs. Millonarios: los mandó a aprender

Colombia durante su participación de Clásico Mundial de Béisbol en 2025

Clásico Mundial de Béisbol: juegos de Colombia, señales de TV y horarios para ver en vivo

James Rodríguez subiendo al avión hacia Nashville para la fecha 3 de la MLS.

Nashville SC vs. Minnesota United: canal y hora para ver a James Rodríguez en la MLS

Plantel de la Selección de Francia no tendría todas las estrellas para amistoso con Colombia

Se desmantela Francia: otra estrella sería baja para el amistoso con la Selección Colombia

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026

Doloroso parte de Daniel Muñoz: Crystal Palace lo oficializó y Selección Colombia lo supo

Cristiano Ronaldo sufre una lesión más grave de lo pensando a meses del Mundial 2026

Gravedad de la lesión de Cristiano Ronaldo es mayor: DT dio parte que retumba en Colombia para el Mundial 2026

América de Cali y Millonarios clasificaron a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana 2026? La fecha clave para América y Millonarios

Noticias Destacadas