Salió a preventa el álbum Panini del Mundial 2026: precios y cómo comprarlo en Colombia

Faltando tres meses para el inicio del Mundial 2026, salió a preventa el álbum oficial elaborado por Panini. Desde ya está disponible para que los fanáticos de Colombia adquieran la caja con 104 sobres y los respectivos libros de stickers.

De acuerdo a los datos oficiales entregados en la página de la marca italiana, estos son los precios

Caja de 104 sobres : $ 520.000

: $ 520.000 Álbum de pasta dura : $ 49.900

: $ 49.900 Álbum pasta blanda: $ 14.900

Cabe recordar que para esta edición habrá varias novedades ya confirmadas por Panini. Cada sobre tendrá siete láminas en total, cuenta con 112 páginas y se necesitarán 980 stickers para llenarlo por completo.

Este cambio está relacionado con la participación de 48 selecciones y no 32 como venía siendo habitual. El álbum del Mundial 2026 supera por mucho al álbum de Catar 2022, que tuvo 670 láminas y 80 páginas.

Cómo comprar el álbum del Mundial 2026

Para adquirir el álbum en la fase de preventa, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página oficial de la marca Panini. Clic sobre el lanzamiento de la preventa. Añadir los productos al carrito. Llenar los datos personales y la dirección de envío. Elegir medio de pago (tarjeta de crédito, débito, PSE o addi). Confirmar la compra.

La preventa también se encuentra disponible a través de la aplicación de Rappi y distribuidores autorizados por la marca.

Historia de Panini y su álbum del Mundial

El álbum del Mundial es una de las tradiciones que han perdurado en el tiempo y acompañan la recta final hacia el partido inaugural, programado en esta ocasión para el próximo 11 de junio de 2026.

Panini es una reconocida marca italiana que se creó en el año 1961 por un par de hermanos que tenían la idea de vender algo que la gente pudiera coleccionar.

Su salto al estrellato internacional se dio en el Mundial de México-1970, cuando lanzaron el primer álbum oficial y comenzaron una larga historia que hasta hoy se mantiene.

James Rodríguez apareció en el video del lanzamiento oficial. Foto: Panini América

Desde entonces es una tradición que vuelve a encenderse cada cuatro años y que en esta oportunidad contará con la edición más grande de todos los tiempos.

El precio sugerido al público para cada sobre será de 5.000 pesos, aunque en esta oportunidad contará con siete láminas en total y no con cinco como solía ser en los últimos años. Panini espera una buena respuesta de los fanáticos en todo el plante, incluido Colombia, donde tiene altas expectativas por el regreso de la Tricolor a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la Selección Colombia se perdió el Mundial de Catar 2022 y está regresando ocho años después de su última participación en Rusia 2018.