Dejan ver la nueva camiseta de la Selección Colombia: filtran la alternativa para el Mundial 2026

Toda noticia relacionada con la Selección Colombia en año de Mundial tendrá una relevancia importante. Cuestiones como las camisetas y prendas que usará la Tricolor son alertas que los aficionados esperan con ansias.

Este jueves 5 de marzo se pudo saber de manera anticipada cuál sería el diseño que usaría el equipo nacional en la próxima Copa del Mundo.

Si bien no está confirmado totalmente, medios especializados han dejado ver imágenes de cómo sería la camiseta alternativa. La misma es una apuesta arriesgada al no tener los colores de la bandera, sino tonos mucho más vivos y actuales.

Sobre su salida a la venta, se pudo establecer que sería a finales del mes que ya cursa. Al parecer, la idea es que ante Croacia o Francia el equipo la use en alguno de esos dos amistosos de la fecha Fifa programada.

Una primera impresión que se tiene es que predominan unas figuras de forma particular, que el cuello se mantiene como la titular en ‘V’ y que el escudo, así como las líneas de las mangas, son de color amarillo fluorescente.

En la espalda aún no se conoce cómo serán los acabados, pero se cree que, siguiendo los patrones de la marca, habrá una uniformidad para que los números que irán en la parte trasera resalten y sean legibles.

FIFA le hace cambio histórico a las transmisiones del Mundial 2026: así se vería en RCN y Caracol

Adidas en los próximos días seguro dará más información al respecto del nuevo atuendo que acompañará al seleccionado de Colombia.

Valga recordar que la camiseta principal, titular, ya fue lanzada unos cuantos meses atrás. En ella, el color amarillo predomina, con unos detalles de unas mariposas que van grabados en la tela.

Malas noticias para la Selección Colombia

En las últimas horas surgieron novedades en cuanto a la vestimenta, así como malas noticias provenientes de Europa, donde Daniel Muñoz salió como el afectado en un juego de Premier League.

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Durante el duelo ante Tottenham Hotspur, el lateral se proyectó como suele hacerlo para acompañar un ataque. Allí fue embestido por un rival que lo hizo caer al suelo y, de inmediato, el brazo derecho se vio afectado.

Retorciéndose de dolor, por varios segundos se vio al cafetero esperando la asistencia médica. Allí los galenos le hicieron una intervención de urgencia, pero no fue suficiente para que Muñoz siguiera en pie en el partido.

Antes del primer tiempo del compromiso, Daniel tuvo que ser sustituido, dando muestras de lamento. “Ay, no, mano”, se le pudo leer en los labios decir al lateral derecho titular de Crystal Palace y Colombia.

Angustia por Kylian Mbappé en Francia: hay terror por último parte para el Mundial 2026

Esta podría ser la primera baja que tenga Néstor Lorenzo para los amistosos de fin de mes que se avecinan con Croacia (27 de marzo) y Francia (29 de marzo).

Se espera un reporte médico oficial de parte del club inglés para saber cuál es la gravedad de lo sucedido para Muñoz. Hace poco, Richard Ríos vivió algo parecido con uno de sus hombros, misma parte en la que recibió en las últimas horas Daniel Muñoz.