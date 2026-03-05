Daniel Muñoz sale en medio de fuertes dolores y gestos de preocupación: alarma para la Selección Colombia

Una mala jornada para Daniel Muñoz. El lateral antioqueño, considerado uno de los mejores de Inglaterra en la actualidad, reapareció en la titular del Crystal Palace, en el partido contra el Tottenham, por la fecha 29 de la Premier League. El jugador sufrió una fuerte entrada apenas en el minuto 12 en Londres y abandonó la cancha con severos dolores.

En las imágenes oficiales de ESPN se ve cómo Daniel Muñoz va al piso y choca su hombro directamente con el suelo tras el forcejeo con el marcador brasileño João Víctor. De inmediato, los médicos del Crystal Palace ingresaron al césped, atendieron al oriundo de Amalfi y luego se le vio abandonando la cancha con el brazo derecho inmovilizado.

Un mal momento para alguien que se considera fijo en la nómina de la Selección Colombia.

Momento en que Daniel Muñoz abandona la cancha. Foto: Pantallazo ESPN

Además del golpe, sus gestos hablan por sí solos. Daniel Muñoz parece preocupado, teniendo en cuenta su papel con la Selección Colombia y las futuras convocatorias en la recta final hacia el Mundial 2026. No solo es fijo en la convocatoria, sino que su lugar en la titular es fundamental para el técnico Néstor Lorenzo.

ATENCIÓN COLOMBIA: Daniel Muñoz sintió una molestia en su hombro derecho tras una fuerte entrada y debió ser reemplazado en Crystal Palace vs. Tottenham.



La Selección Colombia sigue en los últimos preparativos para el Mundial 2026 y tendrá una nueva cita con la historia con James Rodríguez y Luis Díaz, como líderes. La Tricolor sigue de cerca el caso del jugador y no descarta algunas alternativas para su reemplazo en dado caso de ser necesario.

Daniel Muñoz no estaría en la convocatoria de marzo

En este mes de marzo, la Selección Colombia tendrá dos partidos amistosos antes del Mundial 2026. El equipo colombiano jugará contra Croacia y Francia en Estados Unidos y se espera la evolución de Daniel Muñoz, si alcanza o no a entrar en la lista de los próximos días. No deja de ser un dolor de cabeza para el técnico Lorenzo, pues no son días para mirar novedades médicas y lo ideal sería tener el grupo lo más sano posible.

De lo contrario, Muñoz entrará en un proceso de recuperación y ajustará la readaptación lo más pronto posible para no tener inconvenientes de cara al mes de junio para los juegos contra Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje Fifa (Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo). Se espera su evolución médica y la fecha en la que volverá a las actividades en la Premier League.