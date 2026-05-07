Magistral jugada de Daniel Muñoz para el gol de Crystal Palace que sueña con el título de Conference League

El colombiano Daniel Muñoz se luce en la Conference League, el tercer torneo de la UEFA, donde el Crystal Palace de Inglaterra sueña con su primer título internacional en la historia. El jugador antioqueño, como es habitual, fue titular en el juego de vuelta de las semifinales en Londres.

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Una jugada de Daniel Muñoz fue clave para que el Crystal Palace aumentara el marcador con un autogol. El portero del Shakhtar Donetsk dejó el rebote y ahí apareció el oriundo de Amalfi por la banda para decretar el 1-0 parcial en el juego de vuelta.

¡DANIEL MUÑOZ ACARICIA LA FINAL CON EL PALACE! El colombiano definió, pero fue en contra de Pedro Henrique para el 1-0 y pone 4-1 el global contra Shakhtar en la Conference League.



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Minutos más adelante, Ismaïla Sarr aumentó el marcador para el 2-1 en el partido y el arrollador 5-2 en el global. De esta manera, Crystal Palace se instala en la final de la Conference League y sueña con su primer título en la UEFA.

Daniel Muñoz es el que más protagonismo tiene entre los jugadores colombianos en esta competencia y se perfila para dar un gran salto en el próximo mercado de pases. Por si fuera poco, tendrá el Mundial 2026 con la Selección Colombia para ganar más pretendientes por sus derechos deportivos.

El lateral está rematando una brillante temporada con una gran continuidad en cuanto a minutos y palmarés, pues en la campaña pasada ganó la FA Cup y luego la Community Shield, que le permitió clasificar a la Conference League.

Daniel Muñoz acaricia el título

La Conference League es relativamente nueva en el esquema de competencia de la UEFA. Este formato, que llega a su quinta edición en la historia, le está permitiendo al Crystal Palace soñar con su primer título internacional, además de la clasificación directa a la Europa League en 2026/2027.

2021-22: AS Roma (Italia)

AS Roma (Italia) 2022-23: West Ham United (Inglaterra)

West Ham United (Inglaterra) 2023-24: Olympiacos (Grecia)

Olympiacos (Grecia) 2024-25: Chelsea (Inglaterra)

Chelsea (Inglaterra) 2025-26: Crystal Palace vs. Rayo Vallecano

Cabe recordar que el club inglés ya tenía una amplia ventaja luego de derrotar al Shakhtar Donetsk en el juego de ida con un contundente 1-3 y goles de Ismaïla Sarr, Daichi Kamada y Jørgen Strand Larsen. Desde la previa, el favoritismo ha recaído en el equipo de Daniel Muñoz.

Final - Conference League 2025/26