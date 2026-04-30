Con Daniel Muñoz, Crystal Palace acaricia la final de Conference League: Shakhtar padeció

Este jueves, 30 de abril de 2026, Crystal Palace venció por 3-1 en su visita al Shakhtar Donetsk. Fue juego válido por la ida de las semifinales en la Uefa Conference League, y deja como favorito al elenco londinense para pasar a la gran final del torneo.

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma pisaron la cancha al servicio de Crystal Palace. Muñoz fue titular y jugó los 90′ en Polonia, mientras que Lerma ingresó sobre los 90′ de juego, ya para acabar, sustituyendo a Daichi Kamada. Eso quiere decir que el volante poco o casi nada intervino en el compromiso.

Ismaïla Sarr (1′), Daichi Kamada (58′) y Jørgen Strand Larsen (84′) anotaron al servicio del Crystal Palace. Por el lado de Shakhtar Donetsk, quien se reportó con gol fue Oleh Ocheretko (47′).

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Se trató de un compromiso movido, de principio a fin. El tempranero gol de Ismaïla Sarr fue apenas una muestra de cómo sería el partido, con los dos clubes atacando y buscando mover el marcador de cara a la vuelta.

La data refleja que a pesar del triunfo de Crystal Palace, Shakhtar nunca dejó de atacar. Superaron en tiros, posesión y precisión de pases a su rival, pero no fueron efectivos. Así, el equipo inglés regresa a casa con un importante resultado.

Crystal Palace celebrando el triunfo sobre Shakhtar Donetsk en la ida de las semifinales de la Conference League. Foto: Anadolu via Getty Images

¿Cuándo se juega la vuelta de semifinales entre Crystal Palace y Shakhtar?

El jueves, 7 de mayo de 2026, Crystal Palace recibirá al Shakhtar en el Selhurst Park Stadium. La pelota rodará a partir de las 2:00 p.m. (hora colombiana).

Si Crystal Palace avanza a la final de la Conference League, ¿a quién enfrentaría?

Al vencedor de la llave entre Racing Club de Estrasburgo y Rayo Vallecano. La final de la Conference League 2026 será el 27 de mayo, en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania).

Datos que dejó el partido Shakhtar Donetsk vs. Crystal Palace

Marcador final : Shakhtar 1 - 3 Crystal Palace

: Shakhtar 1 - 3 Crystal Palace Fecha : 30 de abril de 2026 - ida de semifinales en Conference League

: 30 de abril de 2026 - ida de semifinales en Conference League Estadio : Henryk Reyman - Cracovia (Polonia)

: Henryk Reyman - Cracovia (Polonia) Alineaciones:

Shakhtar: Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko, Pedrinho; Oleh Ocheretko, Alisson Santana, Pedro Victor Delmino da Silva, Marlon Gomes, Eguinaldo; kauã elias. DT: Arda Turan

Crystal Palace: Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaïla Sarr, Yéremy Pino; Jean-Philippe Mateta. DT: Oliver Glasner