Millonarios pierde otra figura: salió el parte médico y no volverá a jugar este semestre

Aparte del pálido empate contra São Paulo y la posible salida de Rodrigo Contreras en el mes de junio, Millonarios recibió otra mala noticia por la baja de Carlos Darwin Quintero.

A través de un comunicado oficial, el departamento médico confirmó las razones de esta ausencia que se prolongará por el resto del semestre aún si se alcanzara la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay.

“Millonarios FC informa que el jugador Carlos Darwin Quintero presenta un quebranto de salud que no le permitirá ejercer, por el momento, la actividad deportiva. El jugador ya inició el tratamiento médico que le garantizará el regreso a la competencia oficial en óptimas condiciones el próximo semestre”, informó el club.

Millonarios se pronunció sobre el futuro de Rodrigo Contreras: tajante respuesta al goleador

Darwin ha despertado odios y amores entre la hinchada albiazul, pero venía recuperando ese buen nivel que se le vio con la camiseta del Deportivo Pereira.

De hecho, fue el artífice de la única victoria conseguida por Millonarios en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El pasado 15 de abril marcó un golazo agónico para vencer a Boston River (1-0) en el Estadio El Campín.

“Trombo en una pierna”

En el comunicado oficial de Millonarios no dieron detalles sobre la situación médica de Quintero, sin embargo, horas antes había salido una versión de prensa al respecto.

Adrián Magnoli, reconocido periodista argentino, aseguró que al mediocampista ofensivo le descubrieron “un trombo en una pierna” y por ende no iba a jugar en lo que resta del campeonato.

Ante el revuelo que causó esa información, Millonarios salió con el comunicado oficial y prefirió guardar cautela sobre el diagnóstico exacto de Darwin. Se espera que el tratamiento sea todo un éxito para el regreso del jugador a los entrenamientos durante el parón por el Mundial 2026.

Presencia de Falcao García en el Mundial 2026, definida: El Tigre confirmó lo que pasará

Cabe recordar que al cuadro capitalino le quedan tres partidos por la fase de grupos de la Copa Sudamericana y otro más en la fecah 19 de la Liga BetPlay.

En caso de clasificar a las finales del torneo local, disputaría dos partidos más en cuartos de final o más si sigue avanzando. Carlos Darwin es una pieza importante en el esquema de Fabián Bustos, una baja sensible que se suma a la de Radamel Falcao García.

Carlos Darwin Quintero anotó el gol del triunfo de Millonarios ante Boston River de Uruguay, por Copa Sudamericana. Foto: Colprensa

Las lesiones han sido un problema constante para Millonarios este semestre. Bustos ha tenido que reemplazar piezas claves en momentos que coincidieron con la curva descendente en el rendimiento general.

Millonarios alcanzó a estar dentro del grupo de los ocho, pero en las últimas fechas se cayó y ahora necesita de un ‘milagro’ para meterse en las finales del campeonato.

En Copa Sudamericana la situación no es diferente. Los azules están en la tercera casilla, detrás de São Paulo y O’Higgins en un formato que solo entrega un cupo directo a octavos de final.