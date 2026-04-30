Millonario premio para el 1 de mayo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este viernes festivo, 1 de mayo, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Experimentarás un impulso de liberación. Algo se cierra, algo renace, y tu intuición estará muy acertada.

Números de la suerte: 9, 14, 52.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Es un día para fortalecer vínculos auténticos y soltar dinámicas que ya no te nutren. Sigue tu intuición ya que tu corazón sabe exactamente qué necesita.

Números de la suerte: 6, 28, 41.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Descubrirás qué hábitos te drenan agotando tus energías y cuáles te transforman dándote nueva vida.

Números de la suerte: 3, 22, 57

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Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Algo dentro de ti quiere expresarse sin filtros, demostrando tu verdadero sentir. Permítete expresarte intensamente ya que de toda emoción profunda nace una claridad mental poderosa.

Números de la suerte: 8, 19, 40.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

No temas a la intensidad que las mismas puedan generar ya que es señal de que estás sanando algo profundo en tu ser. Tu fuerza brilla incluso en la vulnerabilidad.

Números de la suerte: 1, 29, 53.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Conversaciones importantes se abren paso y te revelan verdades que necesitabas escuchar. Es tiempo de aprendizaje a nivel emocional o sentimental.

Números de la suerte: 5, 16, 42.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Hoy poseerás la habilidad o el don de conectar con tu valor personal de una manera intensa y transformadora.

Números de la suerte: 7, 23, 31.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Sentirás un renacimiento interno, mayor claridad mental, fortaleza y una intuición casi profética. Algo que parecía confuso se revela con detallada precisión.

Números de la suerte: 11, 28, 48.

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Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Excelente periodo para cerrar un ciclo silencioso y recuperar la energía perdida. Tu espíritu se expande cuando te permites soltar aquello que te angustia o preocupa.

Números de la suerte: 4, 21, 6.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Conversaciones intensas serán las que te abrirán puertas a nuevas experiencias que expandirán tu círculo de amistades.

Números de la suerte: 2, 18, 37.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Se te facilitará ahora tomar decisiones valientes con relación a tu trabajo o profesión. Tu visión se vuelve más estratégica al momento de decidir lo que más te conviene.

Números de la suerte: 10, 27, 54.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Recibirás una señal muy clara sobre cual camino debes seguir para lograr tus metas. Tu sensibilidad se convierte en tu brújula más precisa.

Números de la suerte: 12, 20, 46.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico