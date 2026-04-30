Europa League: Nottingham y SC Braga se perfilan a la final; llaves ajustadas tras la ida

Nottingham Forest inglés y el Sporting de Braga portugués ganaron por la mínima en casa en la ida de semifinales de la Europa League, este jueves, donde el Rayo español y el Crystal Palace inglés se acercaron también a la final en la Conference League.

El primer asalto de la penúltima ronda del segundo y tercer torneo de clubes UEFA dejó por lo tanto a cuatro equipos con ventaja, pero todo se decidirá el jueves de la próxima semana con los choques de vuelta, donde se conocerá la identidad de los equipos que jueguen la final de la Europa League el 20 de mayo en Estambul y la de la Conference League el 27 de mayo en Leipzig (Alemania).

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Aston Villa, contra las cuerdas

El choque más atractivo del día en los torneos que actúan como “hermanos pequeños” de la todopoderosa Liga de Campeones era un pulso 100% inglés entre el Forest y uno de los gallos de pelea de la Premier League, el Aston Villa, donde los primeros se impusieron 1-0.

Los Villanos, quintos de la liga inglesa y en plena pelea por clasificarse a la próxima Champions, están ahora obligados a remontar ante el decimosexto clasificado de su campeonato, que llegaba con el cartel de víctima y que sale reforzado de este primer partido.

El neozelandés Chris Wood, que transformó un penal en el minuto 71, fue el autor del tanto del triunfo del Forest, que se aproxima así a la que sería su primera clasificación a una final europea desde 1980.

Entonces el Forest estaba en otra dimensión muy diferente a la actual e incluso encadenó títulos en la Copa de Europa (actual Liga de Campeones) en 1979 y ese 1980.

No levanta un trofeo desde la Copa de la Liga inglesa de 1990. Su última final fue la de la Copa de la Liga de 1992, donde cayó ante el Manchester United.

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El entrenador español Unai Emery tendrá ahora que buscar la fórmula para la remontada del Aston Villa y demostrar que es un especialista en este torneo, que ganó tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal, además de haber sido finalista en él con el Arsenal.

En la otra semifinal, el Braga, subcampeón de este torneo en 2011, golpeó primero al ganar 2-1 al Friburgo en suelo portugués, con un tanto del marfileño Mario Dorgeles para los lusos en el 90+2, que dejó muy frustrado al equipo alemán.

*Con información de AFP.