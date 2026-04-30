Otra señal para ver la Champions League: en 2027 ESPN no será la única que la transmita

Para el espectador del fútbol es muy importante tener múltiples opciones para ver sus partidos favoritos. La Champions League, como el torneo más importante de clubes en el mundo tiene una gran acogida y, hasta ahora, ESPN mantenía exclusividad.

Sin embargo, desde 2027, dicha Liga no solo podrá ser vista por el canal mencionado. En la ecuación ya entra Paramount+, servicio de streaming por suscripción.

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A partir de la temporada 2027 - 2028, los derechos de la Champions League en Latinoamérica, incluyendo México se podrán ver en ESPN y Paramount+.

Según lo dio a conocer Gustavo Torres, quien suele reproducir información importante sobre cómo ver transmisiones de fútbol, fue quien dio a conocer cómo quedó distribuido para el año entrante la difusión de las señales de la Champions League.

“Las dos compañías se reparten el 50% de los juegos. El nuevo convenio irá hasta el 2031″, apuntan del trato que cambiará las reglas para los espectadores en los próximos años.

En Sudamérica ESPN tendrá la mitad y Paramount+, a excepción de Brasil, donde Warner Bros Discovery es la única que hace la difusión del torneo.

Así se podrá ver el Mundial 2026 en Colombia

Cada vez está más cercana la fecha para el inicio de la fase de grupos de la cita orbital que se jugará a mediados de año en Estados Unidos, México y Canadá.

Los 12 grupos del Mundial están listos con sus respectivos cuatro equipos, y desde diciembre pasado, cuando se realizó el sorteo de las sedes, así como las horas y los estadios, quedó definido el camino de las 48 naciones en la primera fase.

Cuatro señales de televisión transmitirán el Mundial 2026 en Colombia Foto: Getty Images

En el país, una sola señal tendrá los 104 partidos de la fase de grupos. Caracol Televisión, RCN y Win Sports también lo llevarán a las casas de los colombianos, pero no todos. DirecTV sí tendrá desde el juego inaugural del 11 de junio hasta el último de la primera ronda, el 27 del mismo mes.

Gustavo Torres, un perfil que suele compartir el calendario completo de eventos de importancia internacional como el Mundial 2026, confirmó en las últimas horas los días y horas para Colombia, así como los canales de cada uno de los 104 juegos.

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Los tres juegos de la Selección Colombia tendrán la posibilidad de verse en tres señales (Caracol, RCN y DirecTV). Win Sports no tiene derechos de dichos partidos, por lo que se quedará con otros compromisos de menor importancia.

Partidos de Colombia en la Copa del Mundo:

Colombia vs. Uzbekistán

Fecha: 17 de junio de 2026

Hora: 9:00 p. m. (Colombia)

Sede: Ciudad de México

Partido debut

Colombia vs. RD Congo

Fecha: 23 de junio de 2026

Hora: 9:00 p. m. (Colombia)

Sede: Guadalajara (Estadio Akron)

Colombia vs. Portugal