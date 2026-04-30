Anuncio oficial para Luis Díaz: la UEFA tomó decisiones tras el partidazo entre PSG y Bayern

Luis Díaz recibió su merecido reconocimiento por lo hecho en el partido de ida entre París Saint-Germain y Bayern Múnich. El colombiano entró en el equipo ideal de las semifinales, elegido por los expertos de la UEFA.

Aunque la mayoría de los jugadores tuvieron un rendimiento excepcional en el partido del martes, varios se quedaron por fuera, como es el caso de Harry Kane, Nuno Mendes, Marquinhos y Joshua Kimmich, entre otros.

Luis Díaz generó estallido: califican de “ridículo” lo que pasó hace poco en Europa

De la otra semifinal, disputada entre Atlético de Madrid y Arsenal (1-1), solo se colaron tres jugadores en total. Eso habla del nivel de juego que hubo en el Parque de los Príncipes y de lo que quedaron debiendo en el Metropolitano.

Paris Saint-Germain puso cuatro jugadores en el once ideal, Bayern Múnich quedó con tres, Atlético de Madrid con dos y Arsenal también con dos.

Este es el equipo ideal elegido por la UEFA: David Raya; Dayot Upamecano, Marc Pubill, Gabriel Magalhaes; Michael Olise, Vitinha, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia; Antoine Griezmann, Luis Díaz y Ousmane Dembelé.

¿Por qué eligieron a Luis Díaz en el once ideal?

A través de su página web, la UEFA ahondó en la elección de los once jugadores y escribió las razones para elegir a Luis Díaz como uno de los mejores de la semana por encima de Harry Kane.

“El extremo colombiano del Bayern marcó un golazo y demostró su maestría con el balón con once incursiones de diez metros o más, la cifra más alta de la semana”, explicó la confederación europea.

Reacción de Erling Haaland tras ver el show del PSG, Bayern Múnich y Luis Díaz en la Champions League

Además del tanto para el marcador (5-4), Lucho provocó un penal en el primer tiempo, incomodó a la defensa del PSG y generó la tarjeta amarilla de Marquinhos en el arranque del compromiso.

Sumado a eso, fue parte fundamental en el ataque del Bayern para sacudirse de la crisis que atravesaron en el inicio del segundo tiempo y volvió a dar muestras de su compromiso bajando a defender los avances de Achraf Hakimi.

Luis Díaz celebra su gol con Aleksandar Pavlovic. Foto: AP

Bayern Múnich apunta a la final

El partido de vuelta será el próximo miércoles, 6 de mayo, donde el conjunto bávaro oficiará como local y tratará de revertir la diferencia en el marcador global. Antes de eso, Bayern Múnich enfrentará a Heidenheim por la fecha 32 de la Bundesliga.

Cabe recordar que el equipo de Luis Díaz ya se coronó campeón del torneo local y podrá manejar las cargas de aquellos jugadores que vienen siendo titulares durante toda la temporada, pensando en el exigente choque contra PSG.

Kompany confía en que sus jugadores podrán clasificar a la final, aunque admite que el rival tiene muy buenas herramientas en ataque para ponerlos en aprietos.

Luis Enrique, por su parte, visualiza un nuevo partido de muchos goles en el que los duelos individuales jugarán un rol protagónico.