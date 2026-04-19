Todos, absolutamente todos los días en los que juega Luis Díaz son buenos. Este domingo, por Bundesliga, el colombiano le aportó al Bayern Múnich dos asistencias para que antes de la primera mitad los rojos se fueran ganadores al descanso por 3-1.

En principio, los visitantes en Allianz Arena aguaron la fiesta con un gol, pero luego vino la contribución del guajiro para que Nicolas Jackson y Alphonso Davies marcasen el segundo y tercero en favor de los suyos.

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¡LUCHO LA ASISTIÓ Y NICO LA METIÓ! Minuto furioso del Bayern para pasar del 0-1 al 2-1 de la mano de Jackson y estar más cerca de un nuevo título de la #Bundesliga.



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¡SÚMENLE OTRA ASISTENCIA A LUCHO DÍAZ! Alphonso Davies y un nuevo gol de Bayern Munich para el tercero en ¡5 minutos! de la máquina de Kompany ante Stuttgart.



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En desarollo...