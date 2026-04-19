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Doblete de asistencias de Luis Díaz para hacer campeón al Bayern Múnich en la Bundesliga

En la primera mitad, el guajiro aportó por duplicado para dar tranquilidad a los suyos ante Stuttgart. Jackson y Davies se beneficiaron del colombiano.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

19 de abril de 2026, 11:26 a. m.
Luis Díaz vs. Stuttgart. El colombiano fue titular en la consagración de la Bundesliga para Bayern Múnich
Luis Díaz vs. Stuttgart. El colombiano fue titular en la consagración de la Bundesliga para Bayern Múnich Foto: Getty Images

Todos, absolutamente todos los días en los que juega Luis Díaz son buenos. Este domingo, por Bundesliga, el colombiano le aportó al Bayern Múnich dos asistencias para que antes de la primera mitad los rojos se fueran ganadores al descanso por 3-1.

En principio, los visitantes en Allianz Arena aguaron la fiesta con un gol, pero luego vino la contribución del guajiro para que Nicolas Jackson y Alphonso Davies marcasen el segundo y tercero en favor de los suyos.

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