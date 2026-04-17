Con otra victoria, espera Bayern Múnich acabar la semana en la que eliminó al Real Madrid de la Champions League 2025/2026. Luis Díaz está listo para la fecha 30 de Bundesliga, en la que reciben al Stuttgart.

Será un partido que enfrente al primero de la tabla de posiciones contra el tercero. A falta de cuatro fechas por jugarse del certamen local, los de Vincent Kompany podrían dar un paso más hacia su consagración.

Bayern Múnich celebrando ante si gente una victoria en Allianz Arena. Foto: AFP

En el calendario del rentado local, al Bayern le queda verse con el rival del próximo domingo, Mainz 05 (25 de abril), Heidenheim (2 de mayo), Wolfsburg (9 de mayo) y Colonia (16 de mayo).

Con respecto a su máximo perseguidor, Borussia Dortmund, los rojos cuentan con una ventaja de 12 puntos. Es decir, que de ganar ante Stuttgart, la celebración de la Bundesliga podría irse adelantando para Bayern Múnich.

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Hora y canal para ver en vivo

Domingo 19 de abril

Bayern Múnich vs. Stuttgart

Fecha 30 - Bundesliga

Hora: 10:30 a.m.

Canal: exclusivo de Disney+

Díaz y una víctima predilecta

La campaña de Lucho Díaz, tanto en Bundesliga como en Champions League, Copa de Alemania y Supercopa, ha sido de las mejores de su exitosa carrera deportiva.

Justamente su cuenta goleadora empezó ante el rival que jugará este domingo. El guajiro marcó su primer tanto en suelo germano ante Stuttgart, en lo que fue la conquista de la Supercopa al iniciar el año deportivo.

Luis Díaz celebrando su gol contra Sttutgart en la Supercopa de Alemania Foto: Getty Images

Después de eso, en el rentado local se volvieron a ver las caras en la fecha 13. En dicha oportunidad, el extremo nacional jugó los 90 minutos, logrando asistir en uno de los tantos de la goleada por 0-5 a Josip Stanišić.

Campaña magistral del guajiro en Bayern

Lucho es una pieza fundamental del Bayern Múnich en la actual temporada. Vincent Kompany permanece tranquilo cada vez que alinea al colombiano, debido a que este le ha logrado aportar 24 goles y 15 asistencias.

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Ese acumulado de tantos y pasegoles lo hace meterse a Díaz Marulanda en la puja por ser catalogado como el mejor extremo del mundo. Algunos más ambiciosos llegan a decir que ya es candidato a pelear por el Balón de Oro.

De cara al fin de la temporada, se espera que el guajiro pueda mantener ese buen performance y lo traslade a la Selección Colombia, la cual lo va a necesitar encendido para hacer una buena participación en la Copa del Mundo 2026.

Liverpool se lamenta

365 millones de euros gastó Liverpool en Alexander Isak, Florian Wirtz y Hugo Ekitike como reemplazo de Luis Díaz, pero habría cometido un grave error al gastar tanto, debido a que este trío no le ha dado lo que esperaba, mientras Luis Díaz sí ha valido cada peso de los 75 millones que gastó Bayern Múnich.

A esta altura de los torneos en el Viejo Continente, el colombiano ha marcado 24 anotaciones, mientras que Isak, Wirtz y Ekitike, entre los tres, tan solo le han aportado 26 a los reds.

Tras la eliminación de Liverpool de Champions League y el paso de Bayern Múnich a semifinales con actuación magistral de Luis, las críticas han sido insistentes contra el equipo de Premier League.