Deportes

¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

El conjunto bávaro tiene once puntos de diferencia sobre Borussia Dortmund en la tabla de posiciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

8 de marzo de 2026, 12:47 p. m.
Luis Díaz, estrella del FC Bayern Múnich.
Luis Díaz, estrella del FC Bayern Múnich. Foto: FC Bayern via Getty Images

Bayern Múnich dio otro paso gigante hacia el título de la Bundesliga. El conjunto bávaro venció a Borussia Mönchengladbach (4-1) con gol y asistencia de Luis Díaz, quien hizo olvidar la ausencia de Harry Kane por lesión.

La reacción del DT del Mönchengladbach tras el gol de Luis Díaz que lo cambió todo: “Duele especialmente”

La tabla de posiciones está inclinada hacia el Bayern, que tiene once puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund.

Cabe recordar que la Bundesliga solo cuenta con 34 jornadas en total, a diferencia de las 38 que se juegan en España, Inglaterra o Italia.

En ese orden de ideas, el título podría llegar mucho antes de lo pensado para los dirigidos por Vincent Kompany.

Deportes

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

Deportes

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Ciclismo

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

Deportes

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Ciclismo

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Deportes

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

Ciclismo

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Deportes

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Deportes

Alerta en el Bayern de Luis Díaz: baja delicada días antes del partido de Champions

Deportes

Real Madrid y Barcelona toman nota: Luis Díaz reveló cuál es el secreto del Bayern Múnich

Las cuentas del Bayern Múnich

Ahora mismo solo quedan nueve fechas por disputar, es decir, 27 puntos en juego para el Bayern Múnich. Si Borussia Dortmund ganara todo lo que le queda por delante, llegaría a un máximo de 82 unidades.

Eso significa que el número mágico para Luis Díaz es de 83 puntos, o menos si su rival por el título sigue sufriendo derrotas o empates en el camino.

Seis victorias serán suficientes para que Bayern Múnich se corone campeón de la Bundesliga, independientemente de lo que haga el Dortmund hasta final de temporada.

Colosales cifras de Luis Díaz en 35 juegos con Bayern Múnich: año soñado para el Mundial 2026

Si ambos equipos mantienen un ritmo de victorias perfecto, el Bayern podría coronarse matemáticamente en la jornada 31 (a finales de abril). Sin embargo, si el Dortmund tropieza en las próximas semanas, la celebración podría adelantarse a la jornada 29 o 30.

Esta es la lista de rivales que le queda al conjunto bávaro: Bayer Leverkusen (V), Union Berlín (L), Friburgo (V), St. Pauli (V), Stuttgart (L), Mainz (V), Heidenheim (L), Wolfsburg (V) y Colonia (L).

Borussia Dortmund, por su parte, debe enfrentar a Augsburgo (L), Hamburgo (L), Stuttgart (V), Bayer Leverkusen (L), Hoffenheim (V), Friburgo (L), Borussia Mönchengladbach (V), Eintracht Frankfurt (L) y Werder Bremen (V).

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach.
Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Los otros dos objetivos

Aunque la Bundesliga 2025/26 está muy cerca de llegar a la vitrina del Bayern Múnich, el objetivo principal sigue siendo la séptima Champions League.

La ilusión continuará escribiéndose este martes en el inicio de la serie contra Atalanta por los octavos de final. El primer partido será en Bérgamo y la próxima semana se definirá todo en el Allianz Arena de Múnich.

Sumado a eso, el Bayern está clasificado a las semifinales de la Copa de Alemania (DFB Pokal). El rival será Bayer Leverkusen y, en caso de avanzar, se enfrentarán en una hipotética final contra Stuttgart o Friburgo.

“Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unidad; todos nos esforzamos al máximo. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y humilde, un cuerpo técnico increíble y un grupo de jugadores increíble”, apuntó Luis Díaz en una reciente entrevista con los medios oficiales del club.

Más de Deportes

Luis Díaz regresa a competir en Champions League tras superar la primera fase

Atalanta vs. Bayern Múnich: hora y canal para ver a Luis Díaz por la ida de octavos de final

BALTIMORE, MARYLAND - MARCH 07: Lionel Messi #10 of Inter Miami CF smiles during warm ups before the MLS match between D.C. United and Inter Miami CF at M&T Bank Stadium on March 7, 2026 in Baltimore, Maryland. (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

Dueño del Inter Miami reveló cuánto le paga a Lionel Messi sumando sueldo, publicidad y bonos

Nairo Quintana será la carta de Colombia para la Tirreno-Adriático 2026

Nairo Quintana reaparece en Tirreno-Adriático 2026: señal de TV y hora para ver la etapa 1

Camilo Vargas se hizo sentir con penal atajado en Atlas de México

Soberbia tapada de Camilo Vargas: se aprieta la elección del arquero hacia el Mundial 2026

Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora-Hansgrohe, en la París-Niza 2026

Clasificación general de la París-Niza 2026: nuevo líder y puesto de los colombianos

Jean Pierre Arroyo recibió mensajes de apoyo tras lesionarse en el partido ante Mushuc Runa.

Escalofriante lesión en Ecuador le da la vuelta al mundo: fractura de tobillo y roja directa

BRUZOLO DI SUSA, ITALY - AUGUST 26: Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers prior to the La Vuelta - 80th Tour of Spain 2025, Stage 4 a 206.7km stage from Susa to Voiron / #UCIWT / on August 26, 2025 in Bruzolo di Susa, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Destapan el verdadero problema de Egan Bernal: se supo la razón de su ausencia con Ineos

Kylian Mbappé está en duda para el amistoso ante Colombia a finales de marzo

Kylian Mbappé vs. Colombia: prensa de Francia reveló si jugará el amistoso de fin de mes

James Rodríguez, volante colombiano de Minnesota United.

Compañero de James Rodríguez revela el equipo donde jugará después del Mundial: “No le digan a nadie”

Noticias Destacadas