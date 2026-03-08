¿Qué necesita Bayern Múnich para ser campeón de la Bundesliga? Estas son las cuentas de Luis Díaz

Bayern Múnich dio otro paso gigante hacia el título de la Bundesliga. El conjunto bávaro venció a Borussia Mönchengladbach (4-1) con gol y asistencia de Luis Díaz, quien hizo olvidar la ausencia de Harry Kane por lesión.

La tabla de posiciones está inclinada hacia el Bayern, que tiene once puntos de ventaja sobre Borussia Dortmund.

Cabe recordar que la Bundesliga solo cuenta con 34 jornadas en total, a diferencia de las 38 que se juegan en España, Inglaterra o Italia.

En ese orden de ideas, el título podría llegar mucho antes de lo pensado para los dirigidos por Vincent Kompany.

Las cuentas del Bayern Múnich

Ahora mismo solo quedan nueve fechas por disputar, es decir, 27 puntos en juego para el Bayern Múnich. Si Borussia Dortmund ganara todo lo que le queda por delante, llegaría a un máximo de 82 unidades.

Eso significa que el número mágico para Luis Díaz es de 83 puntos, o menos si su rival por el título sigue sufriendo derrotas o empates en el camino.

Seis victorias serán suficientes para que Bayern Múnich se corone campeón de la Bundesliga, independientemente de lo que haga el Dortmund hasta final de temporada.

Si ambos equipos mantienen un ritmo de victorias perfecto, el Bayern podría coronarse matemáticamente en la jornada 31 (a finales de abril). Sin embargo, si el Dortmund tropieza en las próximas semanas, la celebración podría adelantarse a la jornada 29 o 30.

Esta es la lista de rivales que le queda al conjunto bávaro: Bayer Leverkusen (V), Union Berlín (L), Friburgo (V), St. Pauli (V), Stuttgart (L), Mainz (V), Heidenheim (L), Wolfsburg (V) y Colonia (L).

Borussia Dortmund, por su parte, debe enfrentar a Augsburgo (L), Hamburgo (L), Stuttgart (V), Bayer Leverkusen (L), Hoffenheim (V), Friburgo (L), Borussia Mönchengladbach (V), Eintracht Frankfurt (L) y Werder Bremen (V).

Luis Díaz celebra el gol contra el Mönchengladbach. Foto: FC Bayern via Getty Images

Los otros dos objetivos

Aunque la Bundesliga 2025/26 está muy cerca de llegar a la vitrina del Bayern Múnich, el objetivo principal sigue siendo la séptima Champions League.

La ilusión continuará escribiéndose este martes en el inicio de la serie contra Atalanta por los octavos de final. El primer partido será en Bérgamo y la próxima semana se definirá todo en el Allianz Arena de Múnich.

Sumado a eso, el Bayern está clasificado a las semifinales de la Copa de Alemania (DFB Pokal). El rival será Bayer Leverkusen y, en caso de avanzar, se enfrentarán en una hipotética final contra Stuttgart o Friburgo.

“Somos una familia. Nuestra mayor fortaleza es la unidad; todos nos esforzamos al máximo. Tenemos un grupo muy unido, muy trabajador y humilde, un cuerpo técnico increíble y un grupo de jugadores increíble”, apuntó Luis Díaz en una reciente entrevista con los medios oficiales del club.